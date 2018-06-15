Сапонит – рецепт мужской силы

Сапонит является натуральным средством, имеющим уникальный состав, эффективность коего подтвердил Институт урологии при украинской АМН после проведенного исследования, в котором принял участие пациенты с диагнозом «хронический простатит» и «эректильная дисфункция».

Как заявляют украинские ученые, уникальность Сапонита заждется на синтезе 2-х главных компонентов, усиливающих обоюдное действие: благодаря природным сапонинам (фурастолоновый ряд) улучшается продукция лютенизирующего гормона, а это обуславливает увеличение секреции половой железы мужских гормонов. Благодаря второму компоненту проходит улучшение кровообращения в малом тазе (половые органы), что существенно улучшает эректильную функцию. Состав Сапонита – рецепта мужской силы запатентован, препарат помогает усилить эректильную функцию, дабы пациенты имели возможность улучшения своей сексуальной жизни.

Стоит отметить, что средство Сапонит реально нормализует половую функцию, повышает либидо и помогает вырабатывать главный мужской гормон.

Функциональность препарата обуславливает физиологическая активность биологических веществ, входящих в травяной экстракт якорцев в виде сапонитов (фурастаноловый тип) с преобладанием протодиосцина, а также коры йохимбе, являющейся производной индола (в частности, йохимбин). Благодаря действию протодиосцина и йохимбина улучшается кровообращение в органах малого таза (включая половой член), половая функция (выражается в длительности полового акта), а также сперматогенез (выработка сперматозоидов).

Мужчинам, дабы увеличить свою потенцию, рекомендуется принимать одну капсулу препарата до двух раз в сутки, запивая водой, на протяжении одного-двух месяцев. Между тем, если необходимо, то возможно повторение курса.

Преимущества приема «Сапонита»:

*усиливает потенцию;

*нормализует выработку половых гормонов;

*улучшает половую функцию;

*способствует полноценным интимным отношениям, невзирая на возраст.

Согласно результатам многочисленных исследований, нарушения эректильной функции нередко является последствиями расстройств гормонального, сосудистого, неврологического, интероцептивного и неорганического плана. Из-за редкости травм и аномалий полового органа исследователи сделали вывод, что в основном, нарушение эректильной функции является результатом заболеваний, отрицательно сказывающихся на потенции. Тем не менее, если купить препарат «Сапонит», то проблему половой дисфункции вполне возможно достаточно быстро разрешить.