Пинчанка Юлия Бакунович заняла второе место в республиканском конкурсе «Золотое перо «Белой Руси» - 2108»

Это была первая проба участия в конкурсе. И блин не вышел комом! Заинтересовала Юлию сама тема - «Медиа ІІІ тысячелетия», к которой девушка не смогла быть равнодушной. Сейчас пинчанка работает редактором радио. До этого пробовала себя в телевещании. Медийное пространство стало для нее частью жизни.

Конкурсная работа Ю.Бакунович называлась «Шарлотка с перцем». В ней девушка поделилась своими соображениями касательно идентификации социальных сетей с традиционными средствами массовой информации. В эссе девушки медиапространство - это кухня, а различные журналисты, в том числе блогеры, - повара. Аудитория, естественно, капризный потребитель, аппетит которого приходится удовлетворять. Есть большой выбор блюд, которые «посетитель» дегустирует. И если что-то приготовить и подать неинтересно и безвкусно, то клиент уйдет туда, где вкуснее.

И вот за такую занимательную подачу своей точки зрения Юлия удостоилась должной оценки жюри конкурса.

Если говорить о самой девушке, то ей всегда нравилось писать. Излагать свои мысли на бумаге было проще, чем делать это каким-либо другим образом. Задумалась о будущей профессии Юля в восьмом классе. Еще конкретного решения не было, но направление было выбрано окончательно - гуманитарные науки.

Следует сказать, что в семье девушки все как раз наоборот: большинство родственников предпочли технические специальности. Аналогичного выбора ждали и от нее. Но Юля твердо решила стать журналистом. Этот выбор родители не оспаривали, но мама иногда мягко склоняла к тому, чтобы рассмотреть и другие варианты, «про запас». Для поступления на журфак нужно было сдавать два ЦТ, но мама намекала на выбор третьего предмета. Мол, в случае неудачи будет возможность подать документы на другой факультет. Девушка пыталась представить себя в другой сфере, но понимала, что не будет «гореть» какой-то другой профессией. Поэтому была против других вариантов. Родители, смирившись с выбором целеустремленной дочери, стали ее поддерживать. Радовались, когда поступила, и даже казалось, что они уже ни в чем другом и не представляют свою дочь.

К своей цели Юлия шла терпеливо. Узнав о том, что на журфак следует готовиться заранее (желательно иметь хотя бы несколько публикаций в СМИ), она уже в 9 классе написала свою первую статью.

- Со своим «сочинением» я пришла в редакцию газеты «Пінскі веснік» и отдала его первому человеку, которого увидела, - делится Юлия. - Это была Наталья Николаевна Кирковец. Помню, как она сразу же начала его читать. Я очень волновалась.

Тогда же Наталья Николаевна дала Юле дельные советы и пригласила заниматься в школе юнкоров при редакции газеты.

- В школе юнкоров у нас была небольшая группа, поэтому заниматься было комфортно, - рассказывает девушка. - Мы получали домашние задания. Писали тексты. Одним из сложных моментов был тот, когда приходилось при всех ребятах вслух читать свою писанину. А после этого еще и разбор полетов!

Юле нравилось на занятиях слушать теоретическую часть и тут же в «поле» отрабатывать полученные знания. К тому же, что очень важно, подход к каждому учащемуся был индивидуален. Школа юнкоров для Юлии стала устойчивой начальной ступенькой на пути к журналистике.

Позже уже в стенах журфака БГУ Юлия встретила своих коллег-юнкоров. Это, пожалуй, свидетельство того, что они не зря посещали занятия в редакции: благодаря им они убедились в правильности своего выбора.







Поступила Юлия на специальность «Литературная работа (редактирование)». И этот выбор был целенаправленным. Такое решение девушка приняла, когда в день открытых дверей приехала познакомиться с Институтом журналистики. Там подробно рассказывали о каждой специальности, и она сразу определилась. После окончания вуза в дипломе у нее указаны две специализации - журналист и редактор.

Сейчас Юлия выступает на волнах Первого национального белорусского радио. В ее обязанности входят подборка и создание региональных новостей Гродненской области и Минска. Дальше - запись эфира, а после этого - монтаж. Вещание проходит на белорусском языке, и тут девушке очень помогают знания, полученные на журфаке.

- Телевидение появилось в моей жизни на втором курсе, когда я решила пойти на курсы телеведущих при телеканале БелМузТВ, - рассказывает Юля. - Мне это нужно было, чтобы раскрепоститься и посмотреть на телекухню изнутри. Там мы работали с популярными и опытными телеведущими, актерами, даже с психологом. Можно сказать, камера научила следить за своими мимикой, жестами, убегающим взглядом. Конечно,все приходит с опытом. Необходимы внутренний взгляд на свои недостатки и желание избавиться от них.







С телеведущей Еленой Спиридович на Дне белорусской письменности в Заславле.



Практиковалась девушка на каналах «Беларусь-1» и «Беларусь-2». На первом - писала сценарии для медицинского ток-шоу, на втором - сценарии для утреннего молодежного шоу. Форматы программ разные, но в них возможен разговорный стиль, поэтому тексты получались «живыми».







На пресс-конференции президента страны.

Кстати, еще на втором курсе девушка попала на пресс-конференцию с президентом страны. В основном там присутствовали главные редакторы белорусских средств массовой информации, чиновники. И вот тогда она, совсем еще «зеленая» студентка, осознала серьезность и значимость журналистики в жизни общества.

Ирина ДЕНИСОВИЧ

Фото из личного архива Юлии БАКУНОВИЧ