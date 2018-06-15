ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пинчанка Юлия Бакунович заняла второе место в республиканском конкурсе «Золотое перо «Белой Руси» - 2108»

16.06.2018 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A
>

  Это была первая проба участия в конкурсе. И блин не вышел комом! Заинтересовала Юлию сама тема - «Медиа ІІІ тысячелетия», к которой девушка не смогла быть равнодушной. Сейчас пинчанка работает редактором радио. До этого пробовала себя в телевещании. Медийное пространство стало для нее частью жизни.

  Конкурсная работа Ю.Бакунович называлась «Шарлотка с перцем». В ней девушка поделилась своими соображениями касательно идентификации социальных сетей с традиционными средствами массовой информации. В эссе девушки медиапространство - это кухня, а различные журналисты, в том числе блогеры, - повара. Аудитория, естественно, капризный потребитель, аппетит которого приходится удовлетворять. Есть большой выбор блюд, которые «посетитель» дегустирует. И если что-то приготовить и подать неинтересно и безвкусно, то клиент уйдет туда, где вкуснее.

  И вот за такую занимательную подачу своей точки зрения Юлия удостоилась должной оценки жюри конкурса.

  Если говорить о самой девушке, то ей всегда нравилось писать. Излагать свои мысли на бумаге было проще, чем делать это каким-либо другим образом. Задумалась о будущей профессии Юля в восьмом классе. Еще конкретного решения не было, но направление было выбрано окончательно - гуманитарные науки.

  Следует сказать, что в семье девушки все как раз наоборот: большинство родственников предпочли технические специальности. Аналогичного выбора ждали и от нее. Но Юля твердо решила стать журналистом. Этот выбор родители не оспаривали, но мама иногда мягко склоняла к тому, чтобы рассмотреть и другие варианты, «про запас». Для поступления на журфак нужно было сдавать два ЦТ, но мама намекала на выбор третьего предмета. Мол, в случае неудачи будет возможность подать документы на другой факультет. Девушка пыталась представить себя в другой сфере, но понимала, что не будет «гореть» какой-то другой профессией. Поэтому была против других вариантов. Родители, смирившись с выбором целеустремленной дочери, стали ее поддерживать. Радовались, когда поступила, и даже казалось, что они уже ни в чем другом и не представляют свою дочь.

  К своей цели Юлия шла терпеливо. Узнав о том, что на журфак следует готовиться заранее (желательно иметь хотя бы несколько публикаций в СМИ), она уже в 9 классе написала свою первую статью.

  - Со своим «сочинением» я пришла в редакцию газеты «Пінскі веснік» и отдала его первому человеку, которого увидела, - делится Юлия. - Это была Наталья Николаевна Кирковец. Помню, как она сразу же начала его читать. Я очень волновалась.

  Тогда же Наталья Николаевна дала Юле дельные советы и пригласила заниматься в школе юнкоров при редакции газеты.

  - В школе юнкоров у нас была небольшая группа, поэтому заниматься было комфортно, - рассказывает девушка. - Мы получали домашние задания. Писали тексты. Одним из сложных моментов был тот, когда приходилось при всех ребятах вслух читать свою писанину. А после этого еще и разбор полетов!

  Юле нравилось на занятиях слушать теоретическую часть и тут же в «поле» отрабатывать полученные знания. К тому же, что очень важно, подход к каждому учащемуся был индивидуален. Школа юнкоров для Юлии стала устойчивой начальной ступенькой на пути к журналистике.

  Позже уже в стенах журфака БГУ Юлия встретила своих коллег-юнкоров. Это, пожалуй, свидетельство того, что они не зря посещали занятия в редакции: благодаря им они убедились в правильности своего выбора.



  Поступила Юлия на специальность «Литературная работа (редактирование)». И этот выбор был целенаправленным. Такое решение девушка приняла, когда в день открытых дверей приехала познакомиться с Институтом журналистики. Там подробно рассказывали о каждой специальности, и она сразу определилась. После окончания вуза в дипломе у нее указаны две специализации - журналист и редактор.

  Сейчас Юлия выступает на волнах Первого национального белорусского радио. В ее обязанности входят подборка и создание региональных новостей Гродненской области и Минска. Дальше - запись эфира, а после этого - монтаж. Вещание проходит на белорусском языке, и тут девушке очень помогают знания, полученные на журфаке.

  - Телевидение появилось в моей жизни на втором курсе, когда я решила пойти на курсы телеведущих при телеканале БелМузТВ, - рассказывает Юля. - Мне это нужно было, чтобы раскрепоститься и посмотреть на телекухню изнутри. Там мы работали с популярными и опытными телеведущими, актерами, даже с психологом. Можно сказать, камера научила следить за своими мимикой, жестами, убегающим взглядом. Конечно,все приходит с опытом. Необходимы внутренний взгляд на свои недостатки и желание избавиться от них. 



С телеведущей Еленой Спиридович на Дне белорусской письменности в Заславле.

  Практиковалась девушка на каналах «Беларусь-1» и «Беларусь-2». На первом - писала сценарии для медицинского ток-шоу, на втором - сценарии для утреннего молодежного шоу. Форматы программ разные, но в них возможен разговорный стиль, поэтому тексты получались «живыми».



На пресс-конференции президента страны.

  Кстати, еще на втором курсе девушка попала на пресс-конференцию с президентом страны. В основном там присутствовали главные редакторы белорусских средств массовой информации, чиновники. И вот тогда она, совсем еще «зеленая» студентка, осознала серьезность и значимость журналистики в жизни общества.

  Ирина ДЕНИСОВИЧ

   Фото из личного архива Юлии БАКУНОВИЧ

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Это была первая проба участия в конкурсе. И блин не вышел комом! Заинтересовала Юлию сама тема - «Медиа ІІІ тысячелетия», к которой девушка не смогла быть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сурикаты из британского зоопарка предсказывают исход игр на ЧМ по футболу: дан прогноз на матч Англия – Тунис
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика