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Сурикаты из британского зоопарка предсказывают исход игр на ЧМ по футболу: дан прогноз на матч Англия – Тунис
Новости Великобритании. Животные-предсказатели становятся всё популярнее. Сурикаты из британского зоопарка определяют исход игр на чемпионате мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 июня они определяли, кто победит в матче Англия – Тунис. Всей стаей зверьки принялись есть мучных червей под английским флагом.
Какие прогнозисты из сурикатов – узнаем 18 июня. Кстати, ранее они предрекли победу России на матче-открытии. Тогда страна-соседка обошла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.
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Сурикаты из британского зоопарка предсказывают исход игр на ЧМ по футболу: дан прогноз на матч Англия – Тунис
Новости Великобритании. Животные-предсказатели становятся всё популярнее. Сурикаты из британского зоопарка определяют исход игр на чемпионате мира по футболу,...
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