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Сурикаты из британского зоопарка предсказывают исход игр на ЧМ по футболу: дан прогноз на матч Англия – Тунис

16.06.2018 17:57 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Животные-предсказатели становятся всё популярнее. Сурикаты из британского зоопарка определяют исход игр на чемпионате мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сурикаты из британского зоопарка предсказывают исход игр на ЧМ по футболу: дан прогноз на матч Англия – Тунис

16 июня они определяли, кто победит в матче Англия – Тунис. Всей стаей зверьки принялись есть мучных червей под английским флагом.

Какие прогнозисты из сурикатов – узнаем 18 июня. Кстати, ранее они предрекли победу России на матче-открытии. Тогда страна-соседка обошла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Сурикаты из британского зоопарка предсказывают исход игр на ЧМ по футболу: дан прогноз на матч Англия – Тунис

Сурикаты из британского зоопарка предсказывают исход игр на ЧМ по футболу: дан прогноз на матч Англия – Тунис

 
 
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Новости Великобритании. Животные-предсказатели становятся всё популярнее. Сурикаты из британского зоопарка определяют исход игр на чемпионате мира по футболу,...
 
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