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Установлена личность мужчины, прыгнувшего на пути перед поездом в Минском метрополитене

16.06.2018 17:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 15 июня на станции метро «Площадь Победы» мужчина прыгнул под поезд. По данному факту проводится проверка.  

Как сообщает УСК по Минску, на записях камер видеонаблюдения видно, что на молодого человека не оказывалось воздействие со стороны других людей. Рассматривается версия покушения на самоубийство. Гражданин с тяжёлыми травмами был доставлен в медучреждение.  

Личность мужчины установлена. Пострадавшим оказался 29-летний минчанин. Проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Назначена судмедэкспертиза.  

Ранее сообщалось, что в Минском метро человек прыгнул на поезд.  

Из-за инцидента станция «Площадь Победы» временно прекращала работу – здесь подробности.  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 15 июня на станции метро «Площадь Победы» мужчина прыгнул под поезд. По данному факту проводится проверка.   Как сообщает УСК по Минску,...
 
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