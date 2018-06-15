ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главы внешнеполитических ведомств шести стран посетят Минск 21-22 июня. Комментарий МИД о темах заседаний

16.06.2018 17:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Минске пройдут неформальные министерские диалоги в рамках «Восточного партнерства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 16 июня, дату их проведения озвучил Владимир Макей на дипломатическом теннисном турнире.

Ожидается, что 21-22 июня в белорусскую столицу посетят руководители внешнеполитических ведомств шести стран. В обсуждении также примут участие и представители Еврокомиссии.

Главы внешнеполитических ведомств шести стран посетят Минск 21-22 июня. Комментарий МИД о темах заседаний

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Заседания будут посвящены реализации нашей идеи (кстати, которую мы высказали в рамках «Восточного партнерства») – идеи гармонизации цифровых рынков стран «Восточного партнерства» и Европейского союза.

Вторая часть будет посвящена политическому взаимодействию в рамках этой инициативы.

Сегодня дипломаты разговаривали на языке спорта. Среди участников третьего теннисного турнира – руководители и сотрудники дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Беларуси, представители МИД и других органов госуправления.

Лучшими в парном мужском разряде стали сотрудники посольства Кыргызстана, в миксте победа досталась белорусским спортсменам.

Главы внешнеполитических ведомств шести стран посетят Минск 21-22 июня. Комментарий МИД о темах заседаний

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске пройдут неформальные министерские диалоги в рамках «Восточного партнерства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 16...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сапонит – рецепт мужской силы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика