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«Это лучший завод во всей Европе, самый современный». Новое предприятие «Белгипс» откроется в Гатово

16.06.2018 17:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новый завод по выпуску гипсовых изделий и строительных смесей появится под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строительство в Гатово идет полным ходом.

«Это лучший завод во всей Европе, самый современный». Новое предприятие «Белгипс» откроется в Гатово

Производство первой продукции планируют наладить уже в октябре 2018 года. В проекте российские и немецкие инвестиции.

Современное, высокотехнологичное, экспортоориентированное. Новое предприятие «Белгипс» в Гатово готовится к открытию. Строительство должны завершить к октябрю. Российско-немецкие инвесторы в объект вложили почти 70 миллионов евро.

«Это лучший завод во всей Европе, самый современный». Новое предприятие «Белгипс» откроется в Гатово

Юрий Гончаров, председатель совета директоров корпорации «Волма»:
На сегодняшний день это лучший завод во всей Европе, самый современный, самый лучший. Всё, что сегодня лучшее существует в нашей гипсовой отрасли, здесь применяется.

Мы строим с перспективой увеличения объемов в будущем. Он же не на год, не на два. Этот завод будет работать 40-50 лет.

«Это лучший завод во всей Европе, самый современный». Новое предприятие «Белгипс» откроется в Гатово

«Это лучший завод во всей Европе, самый современный». Новое предприятие «Белгипс» откроется в Гатово

«Это лучший завод во всей Европе, самый современный». Новое предприятие «Белгипс» откроется в Гатово

Новый завод производить будет гипсокартонные листы, сухие строительные смеси, пазогребневые плиты, премиксы, причем со сложной рецептурой. Для последних возвели отдельный корпус.

70 % продукции пойдет на экспорт. Россия, Украина, ЕС... Оборудование закупали самое передовое – финское, турецкое, опять же, немецкое. Новый завод позволит снизить себестоимость сразу на 15-20 % – за счет энергоэффективности, повышения производительности труда.

«Это лучший завод во всей Европе, самый современный». Новое предприятие «Белгипс» откроется в Гатово

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Беларуси:
На данной площадке достигнуты следующие показатели: выработка на человека – 65 тысяч долларов в год. Это была одна из задач главы государства и правительства.

Нам очень выгодно, что пришла достаточно знаковая международная компания, которая работает на рынке строительных материалов не только в Европе, но и в Российской Федерации, в Казахстане, также не только в Центральной, но и в Восточной Азии. Это новые рынки, современная товаропроводящая сеть, которая позволит загрузить производство.

«Это лучший завод во всей Европе, самый современный». Новое предприятие «Белгипс» откроется в Гатово

«Это лучший завод во всей Европе, самый современный». Новое предприятие «Белгипс» откроется в Гатово

«Это лучший завод во всей Европе, самый современный». Новое предприятие «Белгипс» откроется в Гатово

«Это лучший завод во всей Европе, самый современный». Новое предприятие «Белгипс» откроется в Гатово

Помимо собственно объекта, инвестор взял на себя расходы по внешним инфраструктурным сетям. Запуск предприятия позволит вывести из столицы гипсовое производство. А еще создать высокопроизводительные и высокооплачиваемые места. Трудиться здесь, по предварительным оценкам, будут порядка 270 человек.

Впрочем, уже сейчас инвестор готовит к реализации новый проект. Завод по переработке использованных упаковок тетра-пак и загрязненной макулатуры появится в Пуховичском районе. В настоящее время такие отходы захоранивают на полигонах.

«Это лучший завод во всей Европе, самый современный». Новое предприятие «Белгипс» откроется в Гатово

«Это лучший завод во всей Европе, самый современный». Новое предприятие «Белгипс» откроется в Гатово

«Это лучший завод во всей Европе, самый современный». Новое предприятие «Белгипс» откроется в Гатово

 
 
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Новости Беларуси. Новый завод по выпуску гипсовых изделий и строительных смесей появится под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строительство в...
 
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