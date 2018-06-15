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На ЧМ-2018 французы обыграли австралийцев
Новости России. 16 июня сборные Франции и Австралии встретились на стадионе «Казань Арена». В этом поединке победителями вышли французы.
В группе С сборная Франции является фаворитом, но состоявшийся матч не выглядел ярко. Футболисты Франции владели мячом немного чаще своих соперников – 53%, но забить гол в ворота австралийцев оказалось непростой задачей.
В первом тайме, пожалуй, самым запомнившимся моментом был удар головой Корентена Толиссо. Правда, в свои ворота. Но вратарь сборной Франции Уго Льорис был начеку и ловко поймал мяч. Итог первого тайма – 0:0.
Во втором тайме австралиец Джош Рисдон выбил мяч у Антуана Гризманна. После просмотра видеоповтора судья принял решение назначить пенальти. На 58 минуте Гризманн успешно пробил пенальти и открыл счёт – 1:0.
Забив долгожданный гол, французы несколько расслабились и мгновенно получили пенальти. Реализовать возможность вызвался капитан австралийцев Майкл Единак. И на 62 минуте спортмен ударил низом практически в центр, отправив мяч в ворота французов – 1:1.
Далее второй тайм продолжился серией замен. За десять минут до конца матча Поль Погба ударил в перекладину, но автоматическая система фиксации гола сообщила о победной атаке французов – 2:1.
Итог матча – 2:1 в пользу сборной Франции.
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Новости России. 16 июня сборные Франции и Австралии встретились на стадионе «Казань Арена». В этом поединке победителями вышли французы. В группе С сборная...
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