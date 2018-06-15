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На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)
16.06.2018 — Разное | Вороновская газета
Первый матч сыграли команды РОЧС (капитан Евгений Гремза) и РЭС (Аркадий Мантуров).
Не просто поддержал коллег, но и вышел на поле начальник предприятия Андрей Конон. Сотрудники не подвели своего руководителя: счет открыли энергетики. Евгений Янкелайть метким ударом отправил мяч в ворота соперников. Капитан команды спасателей ответил голом, который стал последним в первом тайме. Во втором активизировалась команда РОЧС. Много опасных моментов она создала у ворот противника. Ситуация на поле действительно была напряженной. Однако забить гол удалось только Дмитрию Сакуте. Сборной РЭС все-таки удалось собраться с силами. Точный пас — и Аркадий Мантуров забил гол, который впоследствии решил исход игры. Ничья — 2:2.
P.S. В чемпионате Вороновского района по футболу также принимает участие команда КСУП «Дотишки». Еще предстоят пять игр. При благоприятной погоде матчи пройдут по средам в 19.00 и субботам в 10.00. Поддержим свои команды!
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Первый матч сыграли команды РОЧС (капитан Евгений Гремза) и РЭС (Аркадий Мантуров). Не просто поддержал коллег, но и вышел на поле начальник предприятия Андрей...
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