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На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)

16.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)

Первый матч сыграли команды РОЧС (капитан Евгений Гремза) и РЭС (Аркадий Мантуров).

Не просто поддержал коллег, но и вышел на поле начальник предприятия Андрей Конон. Сотрудники не подвели своего руководителя: счет открыли энергетики. Евгений Янкелайть метким ударом отправил мяч в ворота соперников. Капитан команды спасателей ответил голом, который стал последним в первом тайме. Во втором активизировалась команда РОЧС. Много опасных моментов она создала у ворот противника. Ситуация на поле действительно была напряженной. Однако забить гол удалось только Дмитрию Сакуте. Сборной РЭС все-таки удалось собраться с силами. Точный пас — и Аркадий Мантуров забил гол, который впоследствии решил исход игры. Ничья — 2:2.

P.S. В чемпионате Вороновского района по футболу также принимает участие команда КСУП «Дотишки». Еще предстоят пять игр. При благоприятной погоде матчи пройдут по средам в 19.00 и субботам в 10.00. Поддержим свои команды!


На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)
На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)
На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)
На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)
На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)
На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)
На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)
На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)
На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)
На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)
На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)
На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)
На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)
На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)
На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)
На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)
На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)
На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)
На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)
На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)
На Вороновщине стартовал районный чемпионат по футболу (Фото)

 
 
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Первый матч сыграли команды РОЧС (капитан Евгений Гремза) и РЭС (Аркадий Мантуров). Не просто поддержал коллег, но и вышел на поле начальник предприятия Андрей...
 
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