Тренер сборной Австралии: Франция не знала, что делать, а пенальти на Гризманне был спорным

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк поделился впечатлениями от игры своей команды в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 со сборной Франции, в котором его подопечные уступили . Наставник назвал спорным решение поставить пенальти после фола на нападающем команды соперника Антуане Гризманне, которое было принято арбитрами после просмотра видеоповтора.



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— Я горжусь своими парнями, которые показали отличный футбол сегодня. Мы здорово сыграли против Франции, которая просто не знала, что делать. Их футболисты сами в этом признались, так что это большой комплимент для нас.

Пенальти в наши ворота был спорным. Им повезло еще и со вторым голом. А еще был момент, когда Юрича ударили сзади по ногам. Мы крайне разочарованы результатом, но при этом хочу поблагодарить ребят, которые сыграли на 95% возможностей. Мы заслужили ничью. Команда работала очень упорно на протяжении последних четырех недель, это дало мне уверенность, что мы способны показать результат. Позитивная вещь в том, что мы показали всем, что можем вести свою игру.

Что касается видеоповторов, то в первом эпизоде я не увидел пенальти. Может, мне было плохо видно. Думаю, что судьи должны прибегать к помощи повторов только тогда, когда сомневаются. Арбитр стоял близко, и сначала он сказал продолжать игру. Когда ты уверен, что это точно не пенальти, то не стоит просить просмотр видео. Нам предстоит еще многое изменить в работе этой системы, — передает слова ван Марвейка корреспондент «Чемпионата» Антон Третяк.