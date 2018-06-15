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Смертельный ремонт. На территории «Модуля» в Слуцке под колесом МАЗа погиб мужчина

16.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Смертельный ремонт. На&nbsp;территории &laquo;Модуля&raquo; в&nbsp;Слуцке под колесом МАЗа погиб мужчина
Фото: Алесь Достанко
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По информации «Кур'ера», несчастный случай произошёл, когда рабочие занимались ремонтом грузовика на территории старого завода «Модуль».

Один из рабочих решил проверить исправность грузовика в движении. По какой-то причине мужчина на ходу выпал из кабины МАЗа, головой попал под заднее колесо и получил смертельную травму.

Несчастный случай произошёл в субботу, 2 июня. Ни в первые дни, ни сейчас Следственный комитет никак не комментировал происшествие, так как расследование обстоятельств гибели человека продолжается.

В тему:В Слуцке слесарю ЖКХ отрезало пальцы

В Слуцке водителя ЖКХ убило, когда он подкачивал колесо ГАЗа

 
 
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