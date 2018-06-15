C теннисом, волынками и дорогими машинами. В Минске проходит День Великобритании

Сыграть в гольф, выпить виски или five o’clock tea, сдать пробный тест для поступления в английский университет, сфотографироваться с картонным Камбербэтчем и послушать хорошую музыку. Это далеко не полный список активностей первого Большого британского фестиваля в Минске.





Посольство Великобритании решило показать белорусам традиционный английский колорит и те достижения, которыми гордится: культуру, бизнес, спорт, моду, еду, музыку, театр и образование.

Несмотря на пасмурную погоду в Верхнем городе собралось довольно много людей. Организаторы рассчитывают, что на праздник придет не менее 10 тысяч человек.



























Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб и глава Мингорисполкома Андрей Шорец.





























Вечером у Ратуши пройдет показ мод, бесплатно выступит экс-вокалистка группы Kosheen Шан Эванс, а закончится праздник вечеринкой от лондонского клубного бренда Ministry of Sound.



