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C теннисом, волынками и дорогими машинами. В Минске проходит День Великобритании

16.06.2018 18:44 — Разное | Tut.by  
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Сыграть в гольф, выпить виски или five o’clock tea, сдать пробный тест для поступления в английский университет, сфотографироваться с картонным Камбербэтчем и послушать хорошую музыку. Это далеко не полный список активностей первого Большого британского фестиваля в Минске.


Посольство Великобритании решило показать белорусам традиционный английский колорит и те достижения, которыми гордится: культуру, бизнес, спорт, моду, еду, музыку, театр и образование.

Несмотря на пасмурную погоду в Верхнем городе собралось довольно много людей. Организаторы рассчитывают, что на праздник придет не менее 10 тысяч человек.








Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб и глава Мингорисполкома Андрей Шорец.







Вечером у Ратуши пройдет показ мод, бесплатно выступит экс-вокалистка группы Kosheen Шан Эванс, а закончится праздник вечеринкой от лондонского клубного бренда Ministry of Sound.


 
Теги: Минск
 
 
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