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Дождь из осьминогов! Морские существа падают с неба после шторма в Китае
Водяной смерч вырвал из океана его обитателей, они упали на прибрежный город во время сильного шторма в Китае.
Невероятные фотографии публикуют в соцсетях местные жители.
Среди существ, которые падают с неба на землю, есть даже осьминоги.
Снимки были сделаны в прибрежном городе Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая.
Это может показаться невероятным, однако когда формируется водяной смерч, это становится реальностью. Поток воды может засосать обитателей глубин и отнести их на сотни метров.
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Невероятные фотографии публикуют в соцсетях местные жители.
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