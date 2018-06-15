​Дождь из осьминогов! Морские существа падают с неба после шторма в Китае

Водяной смерч вырвал из океана его обитателей, они упали на прибрежный город во время сильного шторма в Китае.

Невероятные фотографии публикуют в соцсетях местные жители.

Среди существ, которые падают с неба на землю, есть даже осьминоги.

Снимки были сделаны в прибрежном городе Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая.

Это может показаться невероятным, однако когда формируется водяной смерч, это становится реальностью. Поток воды может засосать обитателей глубин и отнести их на сотни метров.