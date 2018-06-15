Какой диплом нужен, чтобы сопровождать президента?

В прессе сообщалось, что в 2014 году Дарья Шманай окончила учетно-экономический факультет Белорусского государственного экономического университета. Поступала она по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в торговле и общественном питании».





В Академии управления Дарья училась на специальности «Государство и право».





Дарье Шманай 25 лет, она дружит с пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт. Дарья появляется практически на всех мероприятиях с участием Александра Лукашенко: ездила на открытие Чемпионата мира по футболу, сопровождала Лукашенко в Таджикистан, Грузию…





На получение диплома в Академию управления при президенте Дарья пришла в ярком красном костюме от известного дизайнера Юлии Латушкиной.





Свой диплом Дарья Шманай называет долгожданным, а о своей учебе в Академии управления говорит так: «Это было нелегко!».



