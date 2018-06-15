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Какой диплом нужен, чтобы сопровождать президента?

16.06.2018 19:08 — Разное | Партизан  
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Сотрудница службы протокола Администрации президента, победительница конкурса «Королева Весна – 2013» Дарья Шманай на днях в социальных сетях похвасталась дипломом Академии управления при президенте.

Какой диплом нужен, чтобы сопровождать президента?
В прессе сообщалось, что в 2014 году Дарья Шманай окончила учетно-экономический факультет Белорусского государственного экономического университета. Поступала она по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в торговле и общественном питании». 

В Академии управления Дарья училась на специальности «Государство и право».

Дарье Шманай 25 лет, она дружит с пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт. Дарья появляется практически на всех мероприятиях с участием Александра Лукашенко: ездила на открытие Чемпионата мира по футболу, сопровождала Лукашенко в Таджикистан, Грузию…

На получение диплома в Академию управления при президенте Дарья пришла в ярком красном костюме от известного дизайнера Юлии Латушкиной.

Свой диплом Дарья Шманай называет долгожданным, а о своей учебе в Академии управления говорит так: «Это было нелегко!».

 
 
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Сотрудница службы протокола Администрации президента, победительница конкурса «Королева Весна – 2013» Дарья Шманай на днях в социальных сетях похвасталась...
 
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