Россия сняла санкции с трех белорусских производителей молочных продуктов

В сообщении говорится, что ограничения сняты для "выполнения достигнутых договоренностей и двусторонне подписанной дорожной карты" между Россельхознадзором и Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Решение принято под гарантии белорусской стороны. В течение месяца с момента открытия поставок Россия должна будет получить данные лабораторного мониторинга продукции по основным видам лекарственных средств. Все поставки будут усиленно контролироваться российской стороной.