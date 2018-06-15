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Россия сняла санкции с трех белорусских производителей молочных продуктов
С 17 июня поставки в Россию разрешены для предприятия "Мозырьские молочные продукты", "Туровского молочного комбината” и “Лидского молочно-консервного комбината", сообщает сайт российского контрольного ведомства.
В сообщении говорится, что ограничения сняты для "выполнения достигнутых договоренностей и двусторонне подписанной дорожной карты" между Россельхознадзором и Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
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С 17 июня поставки в Россию разрешены для предприятия "Мозырьские молочные продукты", "Туровского молочного комбината” и “Лидского молочно-консервного комбината",...
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