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Месси не забил пенальти. Исландия - Аргентина: ничья, 1:1

16.06.2018 18:21 — Разное | Партизан  
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Борьба в группе D началась с противостояния одного из фаворитов чемпионата мира сборной Аргентины и неуступчивых исландцев, всегда способных преподнести сюрприз.


Reuters
Аргентинцы сразу пошли в атаку, создав несколько опасных моментов. Один из них на 19-й минуте реализовал Серхио Агуэро, который точно пробил с разворота, находясь в 12 метрах от ворот.

Впрочем, практически сразу же исландцы смогли ответить. Финнбогасон завершил быструю атаку точным ударом в пустой угол с центра штрафной — 1:1.

Спорный момент произошел в конце тайма, когда судья не назначил пенальти за игру рукой исландского защитника.


Второй тайм прошел в беспрерывных атаках Аргентины. Одна из них завершилась фолом в штрафной. Лионель Месси взялся исполнять пенальти, но Ханнес Халльдоурссон отбил удар капитана аргентинцев.

Польский судья Шимон Марциняк мог назначить еще один 11-метровый, но не заметил фол на Кристиане Павоне, отказавшись при этом смотреть повтор.

В конце игры аргентинцы создали еще несколько моментов, но так и не смогли одержать победу, сообщает tut.by


 
 
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Борьба в группе D началась с противостояния одного из фаворитов чемпионата мира сборной Аргентины и неуступчивых исландцев, всегда способных преподнести сюрприз.
 
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