Месси не забил пенальти. Исландия - Аргентина: ничья, 1:1

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Аргентинцы сразу пошли в атаку, создав несколько опасных моментов. Один из них на 19-й минуте реализовал Серхио Агуэро, который точно пробил с разворота, находясь в 12 метрах от ворот.





Впрочем, практически сразу же исландцы смогли ответить. Финнбогасон завершил быструю атаку точным ударом в пустой угол с центра штрафной — 1:1.





Спорный момент произошел в конце тайма, когда судья не назначил пенальти за игру рукой исландского защитника.









Второй тайм прошел в беспрерывных атаках Аргентины. Одна из них завершилась фолом в штрафной. Лионель Месси взялся исполнять пенальти, но Ханнес Халльдоурссон отбил удар капитана аргентинцев.





Польский судья Шимон Марциняк мог назначить еще один 11-метровый, но не заметил фол на Кристиане Павоне, отказавшись при этом смотреть повтор.





tut.by В конце игры аргентинцы создали еще несколько моментов, но так и не смогли одержать победу, сообщает



