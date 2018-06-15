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Кто и сколько заработает на ЧМ-2018 по футболу?

16.06.2018 19:14 — Разное | Ежедневник  
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Кто и сколько заработает на ЧМ-2018 по футболу?

Кубок мира одновременно самое прибыльное и дорогостоящее футбольное событие, поскольку те, кто платит за турнир, необязательно те, кто получает от него прибыль, пишет CNBC.

Международная федерация футбола (FIFA) каждые четыре года получает миллиарды долларов дохода от чемпионата мира, в то время как страны, которые принимают турнир, тратят на его проведение 10 млрд долларов или больше, пишет "Вести. Экономика".

FIFA сообщила, что размер призового фонда для команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 г. составит 400 млн долларов. Предусмотрены выплаты от 8 млн для команд, не вышедших из группы, до 38 млн долларов для победителя.

Банки, такие как UBS и Goldman Sachs, запустили алгоритмы для прогнозирования победителя, причем первый ставит на Германию, а второй - на Бразилию. 

Страна-хозяйка чемпионата мира автоматически квалифицируется в финальную часть, но платит за этот статус большую цену.

По сути, FIFA требует, чтобы заявки на проведение чемпионата мира включали масштабные налоговые льготы для ассоциации. Германия предложила FIFA налоговые льготы на 272 млн долларов, когда она принимала чемпионат мира 2006 г. Южная Африка и Бразилия предоставляли льготы ассоциации в 2010 и 2014 гг. соответственно.

Бразилия потратила около $15 млрд на строительство стадионов и на транспорт среди прочей инфраструктуры для чемпионата мира по футболу 2014 г. Самый дорогой из стадионов, "Манэ Гарринча", обошелся в $550 млн и обслуживал лишь несколько мероприятий в течение нескольких месяцев после турнира.

Как сообщали "Вести.Экономика", гендиректор организационного комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил в интервью РИА "Новости", что непосредственно организация чемпионата мира по футболу 2018 г. обошлась почти в $500 млн.

Правительство РФ оценило суммарный эффект чемпионата мира по футболу для ВВП России в 2013-2018 гг. в 867 млрд  российских руб., что эквивалентно примерно 1% годового ВВП.

Кубок мира - это "масштабный инфраструктурный проект", он "уже дал существенный эффект для социально-экономического развития", заявил тогда Аркадий Дворкович, занимавший пост вице-премьера. "Мы уже видим плюс в нашем экономическом росте", - подчеркнул он.

Но по-настоящему прибыльным чемпионат мира оказывается для FIFA. Ассоциация получила доход в размере 4,8 млрд долларов от ЧМ-2014, прибыль - в размере 2,6 млрд долларов. Доходы от трансляции матчей превысили 2,43 млрд долларов. Спонсорская поддержка и продажа билетов принесли 1,6 млрд долларов и 527 млн долларов соответственно.
 

 
 
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Кубок мира одновременно самое прибыльное и дорогостоящее футбольное событие, поскольку те, кто платит за турнир, необязательно те, кто получает от него прибыль,...
 
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