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В Бресте на асфальтирование улиц и дворов направят Br3,5 млн

16.06.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте на асфальтирование улиц и дворов направят Br3,5 млн, сообщил сегодня на встрече с жителями областного центра председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56462.php

В Бресте на асфальтирование улиц и дворов направят Br3,5 млн

"В прошлом году в асфальтирование дорог вложено Br3,5 млн из городского бюджета. В этом году объем финансирования не сокращается. У нас есть план по асфальтированию и благоустройству. Работу будем продолжать на системной и справедливой основе", - сказал мэр.

Деньги распределены по приоритетам. В частности, Br1,3 млн направят на сплошное асфальтирование, Br1,2 млн - на текущий ремонт городских дорог, Br500 тыс. - на благоустройство дворов и столько же - на обустройство тротуаров.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56462.php

В Бресте на асфальтирование улиц и дворов направят Br3,5 млн

В числе крупных дорожных строек Бреста - Партизанский проспект, где работы уже начались, ул. Орджоникидзе. По словам председателя горисполкома, в ближайшее время начнется реконструкция одной из центральных транспортных артерий города - бульвара Космонавтов. "Документы по объекту уже на выходе. Реконструкцией займутся брестские строители - КУП "Брестжилстрой", - уточнил он.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56462.php

В Бресте на асфальтирование улиц и дворов направят Br3,5 млн

В этом году в областном центре дорожные строители уже привели в порядок ул. Волгоградская, 17 Сентября. В планах этого года - асфальтирование сразу нескольких улиц микрорайона Березовка, ул. Октябрьская, К.Маркса, Варшавского шоссе.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте на асфальтирование улиц и дворов направят Br3,5 млн, сообщил сегодня на встрече с жителями областного центра председатель горисполкома Александр Рогачук,...
 
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