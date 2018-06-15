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Новую подстанцию скорой медицинской помощи откроют в Бресте на День города

16.06.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Новую подстанцию скорой медицинской помощи в Бресте откроют на День города, сообщил сегодня на встрече с жителями областного центра председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56461.php

Новую подстанцию скорой медицинской помощи откроют в Бресте на День города

"Объект вводим на День города - 28 июля. Сейчас мы закупаем новые кареты скорой медицинской помощи. По сути дела, с этой подстанции будет идти диспетчеризация всех карет скорой помощи города. Это крайне нужный объект. Он позволит сократить время доезда к пациенту, сэкономить на амортизации машин, горюче-смазочных материалах. Здесь же, на этой станции, будет оказываться первая оперативная медицинская помощь", - отметил Александр Рогачук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56461.php

Новую подстанцию скорой медицинской помощи откроют в Бресте на День города

Возведение подстанции скорой помощи в юго-западной части Бреста началось в 2017 году. Строительство объекта ведется согласно мероприятиям, посвященным 1000-летию областного центра. В зоне подстанции находятся несколько спальных микрорайонов, где проживают около 100 тыс. человек. Для их обслуживания планируется выделить 12 бригад неотложки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56461.php

Новую подстанцию скорой медицинской помощи откроют в Бресте на День города

"Подстанцию по уникальному проекту по ул. Суворова возводят работники объединения "Брестоблсельстрой". Перед тем как ее туда разместить, мы проработали максимальное количество вариантов и выбрали, я считаю, наиболее оптимальный. Объект строится за деньги городского бюджета", - дополнил мэр.

 
Теги: Брест
 
 
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Новую подстанцию скорой медицинской помощи в Бресте откроют на День города, сообщил сегодня на встрече с жителями областного центра председатель горисполкома...
 
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