Новую подстанцию скорой медицинской помощи откроют в Бресте на День города

Новую подстанцию скорой медицинской помощи в Бресте откроют на День города, сообщил сегодня на встрече с жителями областного центра председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.



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"Объект вводим на День города - 28 июля. Сейчас мы закупаем новые кареты скорой медицинской помощи. По сути дела, с этой подстанции будет идти диспетчеризация всех карет скорой помощи города. Это крайне нужный объект. Он позволит сократить время доезда к пациенту, сэкономить на амортизации машин, горюче-смазочных материалах. Здесь же, на этой станции, будет оказываться первая оперативная медицинская помощь", - отметил Александр Рогачук.



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Возведение подстанции скорой помощи в юго-западной части Бреста началось в 2017 году. Строительство объекта ведется согласно мероприятиям, посвященным 1000-летию областного центра. В зоне подстанции находятся несколько спальных микрорайонов, где проживают около 100 тыс. человек. Для их обслуживания планируется выделить 12 бригад неотложки.



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"Подстанцию по уникальному проекту по ул. Суворова возводят работники объединения "Брестоблсельстрой". Перед тем как ее туда разместить, мы проработали максимальное количество вариантов и выбрали, я считаю, наиболее оптимальный. Объект строится за деньги городского бюджета", - дополнил мэр.