ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двое детей спрятались от родителей в заброшенном деревенском доме. Беглецов нашёл восьмиклассник из Пружанского района

16.06.2018 19:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. История с детективным сюжетом произошла в Пружанском районе. Двое детей решили пожить отдельно от взрослых и заперлись в одном из заброшенных домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разыскивали маленьких беглецов всей округой. Но со сложной задачей справились не специалисты, а юный сыщик.

Не только родную деревню, но и всю округу Валера Буткевич знает как свои пять пальцев. Подростком изучен каждый уголок и отдаленный двор. Осматривать окрестности с четкой целью он отправился и в тот беспокойный день.  

Двое детей спрятались от родителей в заброшенном деревенском доме. Беглецов нашёл восьмиклассник из Пружанского района

Валерий Буткевич, житель деревни Молочки:
Был тихий звук. Меня этот звук очень привлек. Я посмотрел направо. Посмотрел именно на дверь. Она была немножко приоткрыта. Меня это насторожило.

Двое детей спрятались от родителей в заброшенном деревенском доме. Беглецов нашёл восьмиклассник из Пружанского района

За день до этого в деревне, что рядом, пропали двое детей – 9 и 13 лет. Друзья не вернулись домой ночевать. Наутро родители забили тревогу. К поискам подключилась участковые, следователи, а также десятки односельчан на автомобилях. Улики и следы пропавших выискивали до самого вечера – но всё без результата.

Двое детей спрятались от родителей в заброшенном деревенском доме. Беглецов нашёл восьмиклассник из Пружанского района

Оксана Манчик, председатель Ружанского сельского совета:
Поиск происходил, в основном, в деревнях близлежащих и в деревне, где дети проживали. Осматривались пустующие дома, усадьбы, лесополоса, водоемы – всё, что можно было исследовать.

Двое детей спрятались от родителей в заброшенном деревенском доме. Беглецов нашёл восьмиклассник из Пружанского района

Двое детей спрятались от родителей в заброшенном деревенском доме. Беглецов нашёл восьмиклассник из Пружанского района

Тем временем, нужный след там, где никто не искал, нащупал восьмиклассник. О тонкостях поиска пропавших подростку рассказывал отец – бывший сотрудник МЧС.

Двое детей спрятались от родителей в заброшенном деревенском доме. Беглецов нашёл восьмиклассник из Пружанского района

Петр Бутрим, СТВ: 
В поле зрения школьника попал вот этот ничем неприметный дом. В нем давно никто не живет. Поэтому внимания взрослых не привлекает. Хотя внутри удобства есть. К тому же, на тот момент двери были не заперты.

Двое детей спрятались от родителей в заброшенном деревенском доме. Беглецов нашёл восьмиклассник из Пружанского района

О том, что дети скрывались в заброшенном доме, не знали даже те, кто живет бок о бок. Выручило обыкновенное детское любопытство. Заходить внутрь самостоятельно Валера не решился – позвал на помощь отца. Он и обнаружил в доме двух маленьких беглецов.  

Двое детей спрятались от родителей в заброшенном деревенском доме. Беглецов нашёл восьмиклассник из Пружанского района

Двое детей спрятались от родителей в заброшенном деревенском доме. Беглецов нашёл восьмиклассник из Пружанского района

Дмитрий Буткевич, житель деревни Молочки:
Приятно, что сын проявил такую жизненную позицию: не прошел мимо, проявил наблюдательность и, главное, сочувствие к чужой беде.

Тревогу родителей и местных жителей вызывал еще один важный факт: Максим Мархалюк пропал неподалеку. К счастью, в этом случае детей, искавших самостоятельной жизни, нашли. А вот их семьи теперь признаны социально опасными и впредь будут находиться под особым контролем.

Двое детей спрятались от родителей в заброшенном деревенском доме. Беглецов нашёл восьмиклассник из Пружанского района

 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. История с детективным сюжетом произошла в Пружанском районе. Двое детей решили пожить отдельно от взрослых и заперлись в одном из заброшенных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Налоговая инициирует банкротство одного из юрлиц «Тамбаза»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика