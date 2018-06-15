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«Пообещали – сделали». Прямые телефонные линии помогли жителям Орши изменить жизнь к лучшему

16.06.2018 19:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Услышать каждого и постараться помочь как можно быстрее. В Беларуси вновь прошли прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связь с населением вышли представители администраций и исполкомов страны.

За годы такого общения многое удалось изменить к лучшему: от очистки колодца до капитального ремонта, от трудоустройства до строительства необходимых социальных объектов.

Хороший асфальт, чистые подъезды, новые входные двери и даже энергосберегающие лампочки. Жильцы этого дома точно знают, куда уходят деньги, которые они платят за обслуживание. Но так было, увы, не всегда.

«Пообещали – сделали». Прямые телефонные линии помогли жителям Орши изменить жизнь к лучшему

Галина Суховарова, житель Орши:
Все жильцы очень довольны обслуживанием, правлением, нашим председателем. Нашему дому уже 25 лет – это маленький юбилей.

«Пообещали – сделали». Прямые телефонные линии помогли жителям Орши изменить жизнь к лучшему

Нина Лошакова, председатель товарищества:
С исполкомом очень просто и легко обращаться. Я всегда готова решить вопросы, которые касаются жилищно-коммунального хозяйства наших домов. Это реально решаемые вопросы.

Подтверждение тому – еще один дом, но уже на противоположном конце Орши.

«Пообещали – сделали». Прямые телефонные линии помогли жителям Орши изменить жизнь к лучшему

«Пообещали – сделали». Прямые телефонные линии помогли жителям Орши изменить жизнь к лучшему

Анастасия Бут, СТВ:
Жильцы этого дома в исполком обращались лишь раз: с небольшой, но очень важной просьбой – установить пандусы. Дом социальный. Здесь проживает много многодетных семей и инвалидов. Пообещали – сделали.

Немало вопросов поступало в исполком по поводу ввода нового здания больницы. Строилась десятиэтажка более пяти лет. А теперь это крупная межрайонная клиника, с хорошим оборудованием. Место, где могут делать операции областного и даже республиканского уровней.

«Пообещали – сделали». Прямые телефонные линии помогли жителям Орши изменить жизнь к лучшему

«Пообещали – сделали». Прямые телефонные линии помогли жителям Орши изменить жизнь к лучшему

Николай Пуденков, житель агрогородка Бабиничи:
Сейчас, как говорится, вышел, в одну сторону посмотрел – больница рядом. Собрался и пошел. И врачи гостеприимно сразу приветствуют.

За полгода в Оршанский райисполком обратилось на прямые линии около 200 человек. Все чаще возникают вопросы по Орше, как территории опережающего развития. Как будет жить инструментальный завод, когда построят свиноводческий комплекс, появятся ли новые рабочие места?

«Пообещали – сделали». Прямые телефонные линии помогли жителям Орши изменить жизнь к лучшему

Олег Смирновский, заместитель председателя Оршанского райисполкома:
На сегодняшний день нельзя сказать четко, больше или меньше становится звонков. Потому что люди звонят, когда у них появляется проблема. И прямая линия является действенным механизмом для того, чтобы оперативно эти вопросы снимать.

«Пообещали – сделали». Прямые телефонные линии помогли жителям Орши изменить жизнь к лучшему

Традиция прямых линий продолжится и дальше. Уже 23 июня с 9 до 12 часов во всех администрациях и исполкомах на связь вновь выйдут представители власти, чтобы ответить на все вопросы населения.

«Пообещали – сделали». Прямые телефонные линии помогли жителям Орши изменить жизнь к лучшему

 
 
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Новости Беларуси. Услышать каждого и постараться помочь как можно быстрее. В Беларуси вновь прошли прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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