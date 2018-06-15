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«Пообещали – сделали». Прямые телефонные линии помогли жителям Орши изменить жизнь к лучшему
Новости Беларуси. Услышать каждого и постараться помочь как можно быстрее. В Беларуси вновь прошли прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связь с населением вышли представители администраций и исполкомов страны.
За годы такого общения многое удалось изменить к лучшему: от очистки колодца до капитального ремонта, от трудоустройства до строительства необходимых социальных объектов.
Хороший асфальт, чистые подъезды, новые входные двери и даже энергосберегающие лампочки. Жильцы этого дома точно знают, куда уходят деньги, которые они платят за обслуживание. Но так было, увы, не всегда.
Галина Суховарова, житель Орши:
Нина Лошакова, председатель товарищества:
Подтверждение тому – еще один дом, но уже на противоположном конце Орши.
Анастасия Бут, СТВ:
Немало вопросов поступало в исполком по поводу ввода нового здания больницы. Строилась десятиэтажка более пяти лет. А теперь это крупная межрайонная клиника, с хорошим оборудованием. Место, где могут делать операции областного и даже республиканского уровней.
Николай Пуденков, житель агрогородка Бабиничи:
За полгода в Оршанский райисполком обратилось на прямые линии около 200 человек. Все чаще возникают вопросы по Орше, как территории опережающего развития. Как будет жить инструментальный завод, когда построят свиноводческий комплекс, появятся ли новые рабочие места?
Олег Смирновский, заместитель председателя Оршанского райисполкома:
Традиция прямых линий продолжится и дальше. Уже 23 июня с 9 до 12 часов во всех администрациях и исполкомах на связь вновь выйдут представители власти, чтобы ответить на все вопросы населения.
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Новости Беларуси. Услышать каждого и постараться помочь как можно быстрее. В Беларуси вновь прошли прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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