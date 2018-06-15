Чемпионат мира по футболу-2018. Как болельщики празднуют победы своих команд?

Чемпионат мира по футболу насколько популярен, что в игру влюбляются даже те, кто не является болельщиком. А жизнь в странах, принимающих в нём участие, фактически останавливается. И это не преувеличение. Наш спортивный обозреватель Андрей Бондаренко также не остался вне игры.

Чемпионат мира пришёл в каждую страну. А болельщики со всего мира – в Россию.

Футбол становится и белорусским видом спорта (и даже самым популярным, но только когда наступает мундиаль). До главной арены – «Лужников» – от Минска 800 километров, но кажется, «звёзды» совсем рядом. И неважно ты на берегу Свислочи или на Москве-реке.

Наши болельщики (те, кто не отправился в Россию) – тоже часть чемпионата мира, каждый выбирает себе фаворитов и верит даже в того, кто ещё вчера был настоящим разочарованием.

Сатира – лучший мотиватор. Колкие куплеты собрали не только миллионы просмотров, но, кажется, помогли собраться команде, которая выиграла свой первый матч в этом году. И какой важный – матч открытия турнира!

На то, что Россия выйдет из группы, ставит даже самарская коза Забияка, которая предугадывает исход матчей нынешнего чемпионата. 5:0 – хорошее начало. И минимум пять дней игроки российской сборной будут героями. Но иногда бывает не гол… а штанга. «Зубастик» Роналдо, как и 20 лет назад бьёт и снова промахивается. А вот у его португальского тёзки такого, похоже, не бывает.

На улицах российских городов легко встретить мексиканцев, обняться с панамцами, пошутить с египтянами или поднять бокал с британцами (они пока только готовятся болеть за своих).

Пока одни изящно бьют по мячу. Другие бьют… татуировки футболистов, флаги, гербы, бутсы – всё, что имеет отношение к футболу.

Игра миллионов стирает границы – так было всегда. И на газон 12 красавцев-стадионов только собираются вступить лучшие (без них чемпионат нельзя представить).

Но иногда звезду так трудно узнать в лицо. Российский ОМОН не пускал знаменитого Марадону на парковку после матча открытия турнира.

Германия, Бразилия, Франция, Испания, Аргентина – главные фавориты. На поле ещё выйдут многие звёзды (и египетский фараон – Салах, и немецкий робот – Мюллер), но от заочной дуэли Криштиану и Месси снова никуда не деться. Посмотрим, чем ответит аргентинский кудесник. Если сражение удастся, то в выигрыше окажемся мы. И надеюсь, жёны многих болельщиков на планете понимают: ближайший месяц в нашей жизни будет только его величество футбол.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента