У российских спецслужб есть конкретная цель в Украине - экс-офицер ФСБ

Фигурант "расстрельного списка", экс-офицер ФСБ России, приехавший в Украину воевать в составе батальонов "Донбасс" и "Азов" на востоке Украины. Участвовал в боях под Иловайском, защищал Пески и отбивал атаки российских наемников в Донецком аэропорту.





За 4 года в Украине, его уже дважды пытались убить и похитить, а он открывает в Киеве кафе с корейскими пирожками "Пян-Се бар", живет жизнью обычного столичного предпринимателя и не думает бежать от смерти за границу.





- Список блогеров и журналистов, которых должны были убить российские спецслужбы, вы тоже в нем находитесь, и по последней информации, вы должны были стать если не следующим, то через одного. Как вы восприняли эту информацию?





- Странно, что кто-то вообще удивился этому списку.





К примеру, меня пытались убить, когда еще это не было мейнстримом. Первое покушениебыло в 2014 году - а в 2015-м мой киллер получил 8,5 лет тюрьмы, сейчас он отбывает наказание. По второму эпизоду идет следствие - я с ними сужусь.





Так вот, я писал у себя в Facebook, что Бабченко ждет то же самое - когда пройдет пресс-коференция, праздник закончится, и он останется один на один с судебным процессом. И если, как и у меня, у него все плохо будет задокументировано СБУшниками, адвокаты будут разваливать дело и манипулировать фактами.

- Что касается самого списка, он вырос с 30-ти до 60-ти человек, и по словам так называемого киллера Алексея Цимбалюка, убить их должны были до осени. Многие журналисты, эксперты вообще ставят под сомнение данный список, и сама история больше на сценарий боевика похожа, ну как один человек ликвидирует 60 человек за три месяца?





- Та убили бы 60 человек, 100% -работали бы разные группы. Поэтому везде была бы своя индивидуальная история, своя легенда и каждое убийство "отыграли" бы по-своему - к каждому бы была своя подводка.





Какой в этом смысл?





Ну, допустим, убили одного. А общество ведь у нас – легкоманипулируемое, СМИ сразу все подхватывают и подают под "правильным" соусом: например, борьба между патриотическими силами. Скажем, "правосеки" и "Азов" убили какого-нибудь либерального журналиста. Дело сделано.





И, если бы не удалось это все выявить, так было бы везде, каждый случай был бы индивидуальным – и никто бы никогда даже не догадался, что за этим всем стоит Россия.





Ведь это чистая работа спецслужб: подрывная деятельность внутри государства через убийство людей тупо по списку.





Понятно, что один человек всех не убил бы. Но чтобы его этим заинтересовать, нужно вручить ему большой список – дать понять, что у него будет постоянный заработок.

- Как люди на такое соглашаются?





- За них все делают организаторы - предоставляют информацию, составляют сценарий.





А исполнитель делает работу по сценарию - при чем, всегда дилетантно.





- По вашему мнению, почему под прицелом оказались журналисты и блогеры, почему не политики с дипломатами, чиновники, какую угрозу России несут писатели?





- Обычная подрывная деятельность - это вызовет большие эмоции в обществе.





- Когда убили Вороненкова резонанс был довольно большой.





- Большой, но он из России, а это важно. Потому, что если какого-то Вороненкова или Богданова завалят, все подумают, мол, обычные разборки русских".

А вот, скажем, Шеремет был интереснее. Бузину завалили - еще интереснее.





- Вам предоставляли госохрану?





- Да, конечно. После первого покушения меня охраняли, все было хорошо. А потом я потом сам отказался.





- В СБУ приглашали после публикации списка?





- Да. Но мне нельзя говорить, о чем мы там общались.





Но могу заверить: там все нормально, они хорошо сработали.





- Вы сами верите в этот список?





- У меня нет абсолютно никаких сомнений – там все по-настоящему.





Оно просто так смешно выглядит – но это работа российских спецслужб. Скажем, мой случай тоже выглядел смешно - его информационно отыграли россияне и я предстал перед обществом клоуном.

- Когда было похищение?





- Да. Хотя СБУ тогда сработало классно.





Единственное, что - они процессуально все не оформили по нормальному, и начались проблемы, которые решаем уже в суде.





- По вашему мнению, нужна ли была такая инсценировка убийства Бабченко, много кто ее критиковал, или можно было это сделать по-другому?





- Это очень спорная ситуация. И смысла о том, как это было проведено, нет – сделано и сделано.

Другое дело, что когда делаешь такие вещи, надо быть на 100% быть уверенным и процессуально, и в доказательной базе.

- В Украине часто громко ловят преступников, а в суде все доказательства лопаются, как мыльный пузырь.





- И это очень нехорошо. А все потому, что работается слегка непрофессионально





Возьмем, к примеру, мой случай. У меня там было все предельно очевидно - преступники сами все рассказывали (во всяком случае, пока это все было в состоянии аффекта) - но никто ж даже диктофон не включил!





- Доведут ли до конца расследование по списку Бабченко?





- Мне кажется, доведут до конца - и посадят виновного.

- На что реально готовы российские спецслужбы, на какие громкие убийства и масштабные теракты они пойдут в Украине?





- Они могут сделать все, что угодно - все будет зависеть от задачи и под какую ситуацию они будут хотеть провести дестабилизацию.





У этих людей нет никаких рамок и ограничений: если им надо будет в метро травить людей газом - они будут травить газом в метро; надо будет точечно убивать журналистов и блогеров, чтобы взбаламутить общество и посеять раздор - они будут так делать.





Их никто ни в чем не ограничивает.

- Каких провокаций можно ожидать от российских спецслужб к выборам президента Украины?





- Всевозможных.





В России нет ставки на какого-то конкретного кандидата – им главное разболтать общество. Им не нужен никакой президент – главное: дестабилизация Украины.

И, по идее, уже сейчас должна начать подключаться серьезная агентура для активизации этих действий - ведь используемые сейчас люди являются просто криминальными элементами, с которыми все время происходят осечки.





- Чем отличаются – и в то же время, похожи - украинские и российские силовые ведомства?

- Абсолютно идентичные системы, построенные по советскому образцу - сотрудники и тех, других проходят подготовку по одинаковым учебникам.





Единственное, что разнит – цели и задачи, а в остальном – одно и то же.





Просто в России все исполняется и работает, а в Украине – не всегда. Ибо здесь долгое время не было преемственности – а там она не прерывалась.





А такая ситуация сложилась потому, что Украина всегда была донором кадров – лучшие уезжали в Россию.





- Какие изменения вы видите в работе СБУ?

- За последнее время СБУ стало лучше работать. Служба растет на глазах – там куча патриотичных, настроенных на результат людей.





Если так будет продолжаться, через 5-10 лет СБУ выйдет на очень приличный уровень.





- Украинская армия сейчас готова к широкомасштабным действиям против российской армии?





- Эти разные объемы нельзя сравнивать.





К примеру, в локальном конфликте - в формате Донбасса, - способна еще как. Но в формате большой войны – ни при каких условиях.





Более того, в формате большой войны любая европейская страна - по отдельности, а не как блок НАТО - не может воевать с Россией.

На это способны только США - но они далеко, - и Китай. Правда, к последнему есть много вопросов по части устаревшего вооружения - но они могут просто "шапками" закидать.





- Воевать вы приехали в 2014 году, как вас приняли в батальонах?





- Я все проверки проходил в Киеве - в СБУ. Как только я попал в Украину, меня по максимуму проверили.

Я приехал воевать в батальон "Азов" - но туда меня не взяли. "Правый сектор" меня тоже сначала брать не хотел. Да меня вообще никуда не брали - даже в "Донбасс".





И это при том, что мне СБУшники соврали - сказали, что за меня уже пообщались, что меня возьмут, а когда я приехал, оказалось, что никому никаких звонков не поступало.

- Вы считаете, это было из-за вашей прошлой деятельности?





- Да. Исключительно потому, что просто боялись: какая-то нестандартная история - и у людей сразу рвет шаблоны.





Наверное, так потому, что у всех в представлении ФСБшник – это человек в плаще, шляпе, очень серьезный дядя и обязательно засланный казачок.





- Хотели бы вы в будущем вернуться на работу в украинские или российские спецслужбы?





- Ни за что. Если я захочу где-нибудь повоевать еще, то это будет на старости лет в какой-нибудь теплой стране.





- С вами пытались связываться российские спецслужбы, пытаться заманивать обратно, вербовать?





- Вербовать меня никто не пытался. Но как-то давал интервью одному российскому телеканалу - так там меня выставили самым нейтральным из всех предателей, обещали амнистию. Но так и не амнистировали.





- Вы считаете возможной революции в России в ближайшее время?





- Мне кажется, там ничего не будет.





Более того, там хватит ресурсов, чтобы в таком режиме, как сейчас, жить до скончания веков.

- То есть все разговоры о том, что РФ развалиться от санкций не соответствуют действительности?





- Ни за что не развалиться - они могут так существовать.





Смотрите: Иран еще больше задавили санкциями - но Иран не развалился. А в России есть все: бизнес, куча миллионеров и олигархов, людей и всего остального, чтобы жить бедно, но до конца.

- Украине прогнозируют окончание войны только после развала России…





- Это абсолютно несвязанные процессы. И рассчитывать на это абсолютно не стоит.





Тут вопрос в другом: как бы Украине самой хуже не стало от саботажа властью реформ.

- Ситуация на Донбассе, конфликт заморозят?





- Там все останется, как есть. Ибо конфликт уже заморожен – при чем, настолько, что дальше некуда.





- Думали ли вы выехать из Украины, строить бизнес там, учитывая, что здесь вы находитесь под угрозой смерти?

- Я в Украине жил и буду жить. Нет места безопаснее Украины. Украина заботиться о своих гражданах, плюс, мы воюем с Россией и будет повышенный уровень безопасности. А в Европе или где, там вообще плевать.



