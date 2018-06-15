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Налоговая инициирует банкротство одного из юрлиц «Тамбаза»
По заявлению от инспекции МНС по Советскому району Минска в столичном экономическом суде начата подготовка по делу о банкротстве ООО «ТАМБАЗ-альянс». Эта фирма связана с крупным застройщиком «ТАМБАЗ», который работает на рынке более 25 лет.
У «ТАМБАЗа» ранее была и структура «ТАМБАЗ-ИНВЕСТ», которая сейчас не существует. Возможно, закроется и «ТАМБАЗ-альянс».
Напомним, что у компании «ТАМБАЗ» ранее начались проблемы с достройкой нескольких жилых домов. Люди, купившие облигации на квартиры в этом комплексе, отчаялись получить жилье и начали записывать видеообращения. В 2017 году был задержан бывший гендиректор «ТАМБАЗа». Его обвиняли в том, что деньги, взятые у физлиц в обмен на жилищные облигации, перекидывались на другие проекты. Недавно сообщалось, что эти дома будет достраивать уже не «ТАМБАЗ».
При этом в 2016-2017 годах компания внесла множество изменений в решения о выпуске жилищных облигаций. В публично доступных кратких информационных документах о выпусках облигаций, как правило, говорится, что с более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: Минск, ул. Тургенева, 5, пом.72. Как раз там и находится «ТАМБАЗ-альянс».
Некоторые покупатели облигаций утверждают, что якобы «ТАМБАЗ» использовал «ТАМБАЗ-альянс» для махинаций с перепродажами облигаций. Пока нам не удалось найти подтверждение этой информации в других источниках.
Кроме того, публичная база должников МНС гласит, что, по данным на 1 июня 2018 года, «ТАМБАЗ» задолжал инспекциям по Фрунзенскому району Минска № 1 и 2.
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По заявлению от инспекции МНС по Советскому району Минска в столичном экономическом суде начата подготовка по делу о банкротстве ООО «ТАМБАЗ-альянс». Эта фирма...
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