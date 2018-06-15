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Толерантная Беларусь на 7-м месте в Европе по числу умышленных убийств

16.06.2018 19:50 — Разное | Партизан  
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Впереди Беларуси в европейском "убойном" рейтинге оказались исключительно постсоветские страны. Об этом свидетельствует отчет "Всемирная статистика здравоохранения за 2018 год", опубликованный ВОЗ в текущем июне.

Толерантная Беларусь на 7-м месте в Европе по числу умышленных убийств
В сборнике материалов, пишет thinktanks.by собраны данные по убийствам в Европе с разбивкой по странам. Основным количественным показателем, свидетельствующим о распространенности данных преступлений, является число жертв преднамеренных убийств на 100 тысяч населения. Согласно данным ВОЗ, в 2016 году в Беларуси произошло  5,2 убийств на 100 тысяч населения.  

В России, которая является лидером "убойного" рейтинга в Европе, данный показатель - 11,3.

На втором месте следует Казахстан с показателем 8,1. На третьем - Латвия, где из 100 тысяч жителей умышленно убили в 2016 году 6 человек.

Далее следует Литва (5,9), Кыргызстан (5,8) и Молдова (5,3). 

Беларусь на 7-м месте.

У Украины - 8-е место. Там фиксировалось 4,6 умышленных убийств на 100 тысяч населения. Аналогичный показатель и у Грузии.

Меньше всего умышленных убийств в Европе фиксировалось в Люксембурге - 0,2 случая на 100 тысяч человек. У Австрии и Швейцарии данный показатель был на уровне 0,5.  


 
 
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Впереди Беларуси в европейском "убойном" рейтинге оказались исключительно постсоветские страны. Об этом свидетельствует отчет "Всемирная статистика...
 
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