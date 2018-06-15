Толерантная Беларусь на 7-м месте в Европе по числу умышленных убийств

thinktanks.by собраны данные по убийствам в Европе с разбивкой по странам. Основным количественным показателем, свидетельствующим о распространенности данных преступлений, является число жертв преднамеренных убийств на 100 тысяч населения. Согласно данным ВОЗ, в 2016 году в Беларуси произошло 5,2 убийств на 100 тысяч населения. В сборнике материалов, пишетсобраны данные по убийствам в Европе с разбивкой по странам. Основным количественным показателем, свидетельствующим о распространенности данных преступлений, является число жертв преднамеренных убийств на 100 тысяч населения. Согласно данным ВОЗ, в 2016 году в Беларуси произошло 5,2 убийств на 100 тысяч населения.





В России, которая является лидером "убойного" рейтинга в Европе, данный показатель - 11,3.





На втором месте следует Казахстан с показателем 8,1. На третьем - Латвия, где из 100 тысяч жителей умышленно убили в 2016 году 6 человек.





Далее следует Литва (5,9), Кыргызстан (5,8) и Молдова (5,3).





Беларусь на 7-м месте.





У Украины - 8-е место. Там фиксировалось 4,6 умышленных убийств на 100 тысяч населения. Аналогичный показатель и у Грузии.





Меньше всего умышленных убийств в Европе фиксировалось в Люксембурге - 0,2 случая на 100 тысяч человек. У Австрии и Швейцарии данный показатель был на уровне 0,5.



