Такое решение принято 15 июня в Минске на отчетно-выборной ассамблее организации.





Кроме Ладутько на пост главы бизнес-союза претендовали еще три человека. Возглавлявший Минский столичный союз предпринимателей и работодателей на протяжении 21 года 66-летний Владимир Карягин избран почетным председателем объединения.





«Избрание проходило на альтернативной основе в ходе открытых демократических процедур. Ассамблея показала большой потенциал развития союза, наличие ярких активных лидеров, обладающих видением дальнейшего развития организации и предпринимательства столицы, столичной области и Беларуси», — отметил Карягин.





Минский столичный союз предпринимателей и работодателей основан в 1997 году. Высшим органом управления союза является генеральная ассамблея. Руководство деятельностью союза в период между ассамблеями осуществляют совет союза, президиум союза и председатель.





59-летний Николай Ладутько — профессиональный строитель. С июня 2010 года по ноябрь 2014 года возглавлял Минский горисполком. В июне 2015 года назначен руководителем ОАО «Мотовело», а затем — принадлежащего государству ООО «Мотовелозавод», созданного в связи с процедурой банкротства первого. О достижениях Николая Ладутько на предпринимательской ниве неизвестно, зато известно, что лично он стоит за «раскулачиванием» бизнесмена Александра Муравьева, которому принадлежал «Мотовело». «Дело Муравьева» стало уже притчей во языцех, примером истинного отношения белорусского государства к бизнесменам.





интервью «Белорусскому партизану» один из самых успешных белорусский бизнесменов, бывший совладелец World of Tanks Иван Михневич заявил: В частности, водин из самых успешных белорусский бизнесменов, бывший совладелец World of Tanks Иван Михневич заявил:





- Дело Муравьева, на мой взгляд, было направлено сугубо на экспроприацию частной собственности под надуманным предлогом, да еще и с лишением Муравьева прав и свобод. Любые налоговые споры стоит решать в ходе конструктивного диалога, в крайнем случае, -- путем одностороннего начисления налогов, но не путем экспроприации частной собственности и лишения свободы. К сожалению, реальность такова, что бизнесмен Муравьев, развивавший ОАО «Мотовело» в соответствии с имеющейся экономической реальностью, сидит в тюрьме. А профессиональный номенклатурщик Ладутько, впоследствии доведший ОАО «Мотовело» до банкротства, действуя в соответствии с тупиковыми планами, находится на свободе в добром здравии. Зато теперь продать лакомый кусок земли можно будет по второму кругу. Будет интересно увидеть нового покупателя.





Так что, условия для бизне ействительно уникальные – в этом власть абсолютно права. Уникальным является то, что устаревший бизнес-план имеет настолько большее значение, чем экономическая целесообразность, что это стоит 11 лет свободы и экспроприации собственности. Уникальным является и то, что, перефразируя Остапа Бендера, имеется четыреста сравнительно честных способов отъема денег и частной собственности у бизнеса и граждан белорусским государством. Характер поведения государства остается неизменным, и сегодня это «Мотовело», а вчера, то есть 16 лет назад, была «Балтика». У меня нет оснований полагать, что завтра ничего подобного не случится. Ситуация изменится тогда, когда власть признает свои ошибки, компенсирует нанесенный ущерб и реабилитирует бизнесменов, осужденных ради экспроприации.





Сейчас профессиональный номенклатурщик Ладутько, на совести которого не одна расправа с бизнесменами, стал еще и главным предпринимателем Минска , главой бизнес-союза. Что это, если не издевательство над справедливостью и здравым смыслом?







