ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Человек, спровоцировавший громкий судебный процесс над бизнесменом Муравьевым, стал лидером бизнес-союза

16.06.2018 19:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Экс-глава Мингорисполкома Николай Ладутько сменил Владимира Карягина на посту председателя Минского столичного союза предпринимателей и работодателей.

Человек, спровоцировавший громкий судебный процесс над бизнесменом Муравьевым, стал лидером бизнес-союза
Такое решение принято 15 июня в Минске на отчетно-выборной ассамблее организации.

Кроме Ладутько на пост главы бизнес-союза претендовали еще три человека. Возглавлявший Минский столичный союз предпринимателей и работодателей на протяжении 21 года 66-летний Владимир Карягин избран почетным председателем объединения.

«Избрание проходило на альтернативной основе в ходе открытых демократических процедур. Ассамблея показала большой потенциал развития союза, наличие ярких активных лидеров, обладающих видением дальнейшего развития организации и предпринимательства столицы, столичной области и Беларуси», — отметил Карягин.

Минский столичный союз предпринимателей и работодателей основан в 1997 году. Высшим органом управления союза является генеральная ассамблея. Руководство деятельностью союза в период между ассамблеями осуществляют совет союза, президиум союза и председатель.

59-летний Николай Ладутько — профессиональный строитель. С июня 2010 года по ноябрь 2014 года возглавлял Минский горисполком. В июне 2015 года назначен руководителем ОАО «Мотовело», а затем — принадлежащего государству ООО «Мотовелозавод», созданного в связи с процедурой банкротства первого. О достижениях Николая Ладутько на предпринимательской ниве неизвестно, зато известно, что лично он стоит за «раскулачиванием» бизнесмена Александра Муравьева, которому принадлежал «Мотовело». «Дело Муравьева» стало уже притчей во языцех, примером истинного отношения белорусского государства к бизнесменам.

В частности, в интервью «Белорусскому партизану» один из самых успешных белорусский бизнесменов, бывший совладелец  World of Tanks Иван Михневич заявил: 

- Дело Муравьева, на мой взгляд, было направлено сугубо на экспроприацию частной собственности под надуманным предлогом, да еще и с лишением Муравьева прав и свобод. Любые налоговые споры стоит решать в ходе конструктивного диалога, в крайнем случае, -- путем одностороннего начисления налогов, но не путем экспроприации частной собственности и лишения свободы. К сожалению, реальность такова, что бизнесмен Муравьев, развивавший ОАО «Мотовело» в соответствии с имеющейся экономической реальностью, сидит в тюрьме. А профессиональный номенклатурщик Ладутько, впоследствии доведший ОАО «Мотовело» до банкротства, действуя в соответствии с тупиковыми планами, находится на свободе в добром здравии. Зато теперь продать лакомый кусок земли можно будет по второму кругу. Будет интересно увидеть нового покупателя.

Так что, условия для бизне ействительно уникальные – в этом власть абсолютно права. Уникальным является то, что устаревший бизнес-план имеет настолько большее значение, чем экономическая целесообразность, что это стоит 11 лет свободы и экспроприации собственности. Уникальным является и то, что, перефразируя Остапа Бендера, имеется четыреста сравнительно честных способов отъема денег и частной собственности у бизнеса и граждан белорусским государством. Характер поведения государства остается неизменным, и сегодня это «Мотовело», а вчера, то есть 16 лет назад, была «Балтика». У меня нет оснований полагать, что завтра ничего подобного не случится. Ситуация изменится тогда, когда власть признает свои ошибки, компенсирует нанесенный ущерб и реабилитирует бизнесменов, осужденных ради экспроприации.

Сейчас профессиональный номенклатурщик Ладутько, на совести которого не одна расправа с бизнесменами, стал еще и главным предпринимателем Минска, главой бизнес-союза. Что это, если не издевательство над справедливостью и здравым смыслом?



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-глава Мингорисполкома Николай Ладутько сменил Владимира Карягина на посту председателя Минского столичного союза предпринимателей и работодателей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт. В водохранилище Дрозды произошел массовый мор рыбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика