Павел Якубович открывает общественную приемную

Правда, просто так прийти на прием к Якубовичу не получится. Нужно предварительно записаться и изложить суть своего вопроса.





Чаще всего от имени общественного совета при МВД в прессе выступает руководитель Центра политической и экономической социологии Института социологии НАН Беларуси Николай Щёкин. Его спичи даже чересчур идеологически выверенные и скучные.





Общественный совет МВД может проводить общественную экспертизу законов и иных нормативных правовых актов по вопросам деятельности органов внутренних дел. Совет при МВД существует с марта 2013 года. На сайте МВД нет ни одного сообщения о том, что совет серьезно разрабатывал этот вопрос. Займется ли этим Якубович?





Кстати, пока не очень ясно, как Якубович сможет помочь тем, кто придет к нему на прием со своими проблемами. Дело в том, что больших полномочий у него нет. Как написано в положении о деятельности, общественный совет МВД является «консультационным органом, который привлекается к обсуждению наиболее важных аспектов деятельности органов внутренних дел, а также призван выстраивать конструктивный диалог между правоохранителями и общественностью». Видимо, в лучшем случае Павел Якубович сможет поддержать пришедших к нему на прием словом, а затем ретранслировать суть проблемы министру внутренних дел Игорь Шуневичу или его заместителям.





Тогда какой смысл в подобных приемах? Не лучше ли напрямую встретиться с главой МВД или его замами?





Лидер ОГП Анатолий Лебедько убежден, что от главы общественного совета МВД зависит многое. И в свое время он в свое время предлагал министру Шуневичу включить в состав совета выходца из силовых структур Николая Козлова и известного правозащитника Гарри Погоняйло.





-- На самом деле подобные общественные советы – распространенная международная практика, – говорит Анатолий Лебедько. -- Это мостик, который соединяет разные государственные структуры и гражданское общество. Именно в этом и смысл создания общественных советов при госорганах. У нас общественный совет при МВД создан, скорее, для галочки, для отчетности и показухи. И если к Шуневичу приедут коллеги из Германии или Польши, он, конечно, сможет похвастаться: у нас тоже при МВД есть общественный совет, куда входят представители общественных организаций.





В последнее время за МВД тянется шлейф самых разных скандалов. То пьяный начальник ГАИ на пешеходном переходе собьет человека, то действующий сотрудник МВД деньги из сейфа похитит, то начальник областного РОВД пьяный дебош устроит… Поэтому когда истек срок действия прежнего состава общественного совета при МВД под дством Геннадия Давыдько, мы направили Шуневичу предложение включить в общественный совет Николая Козлова и Гарри Погоняйло. Нам отказали, не особенно мотивируя решение. И вот сейчас мы видим, во что превращается деятельность этого совета. Павел Якубович, кстати, не комментировал недавний визит в жодинскую тюрьму – на сайте МВД просто дали фотоотчет, который видела вся страна: фарфор, три вида блюд на столе с белой скатертью и белое белье в камере…





Очень многое зависит от того, кто возглавляет общественный совет при МВД и есть ли у этого человека политическая воля что-то сделать. Можно ведь дать фотоотчет не из vip-камер для угодивших за решетку чиновников. Можно ведь реально вывернуть все там наизнанку! Если бы я был в общественном совете, то первым делом пошел бы на Окрестина или в ту же «американку» и посмотрел, в каких условиях там люди сидят. Тем более что члены общественного совета при МВД могут проявить такую инициативу.





А что мешает пригласить в подобные поездки по тюрьмам журналистов независимых изданий?





В положении об общественном совете при МВД много за что можно зацепиться, оно довольно неплохо написано. Но проблема в том, что в составе совета, к сожалению, нет людей, которые хотели бы всем этим заниматься. А включи туда Погоняйло, Лебедько или Козлова – это был бы совсем другой совет…











