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ИГ объявила о своей ответственности за теракт в Джалалабаде

16.06.2018 20:11 — Разное | Интерфакс  
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Ответственность за субботний теракт в административном центре восточной афганской провинции Нангархар взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России), сообщили местные СМИ.

По данным пресс-службы губернатора провинции, в результате теракта, произошедшего во время празднования Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) в Джалалабаде, на котором присутствовали представители властей, талибов и местные жители, погибли не менее 25 человек, 30 получили ранения.

Террорист-смертник взорвал себя в толпе празднующих в 17:30 по местному времени.

На прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня в связи с празднованием завершения месяца поста Рамазан. При этом отмечалось, что прекращение огня не касается террористических группировок, таких как ИГ. Лидеры радикального движения "Талибан" (запрещено в России) в свою очередь заявили о готовности соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней. Воспользовавшись перемирием боевики "Талибан" участвуют в совместных празднованиях по случаю завершения месяца Рамазан.

В субботу Гани объявил об одностороннем продлении перемирия.

 
 
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Ответственность за субботний теракт в административном центре восточной афганской провинции Нангархар взяла на себя террористическая группировка "Исламское...
 
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