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​Кто придёт на смену Роналду и Месси?

16.06.2018 20:35 — Разное | ОНТ  
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Не только побед и яркой игры ждут от чемпионата мира. Зажгутся ли новые звёзды? Лионель Месси и Криштиану Роналду вот уже десять лет остаются лучшими игроками. Несмотря на возраст, оба до сих пор в прекрасной форме. Португалец уже в первом матче отметился тремя голами и подтвердил статус короля футбола.

Но, похоже, это последний чемпионат мира для непримиримых соперников. Роналду уже 33 года, Месси – 30. На пятки наступает молодёжь. Посмотрим, кто может заявить о себе так же громко. В первую очередь это молодой французский форвард Килиан Мбаппе – первый чемпионат и шанс доказать, что он лучше одноклубника по ПСЖ – Неймара. Антуан Гризман – ещё один француз, за которым охотится «Барселона». Наши коллеги из отдела спорта выделяют также немецкого защитника Йозуа Киммиха и россиянина Александра Головина – «Ювентус» первым готов заплатить за него 25 миллионов евро. Бельгиец Кевин де Брюйне уже выиграл английскую Премьер-лигу, сможет ли он показать уровень и за сборную? А сенегалец Садио Манэ готов выйти из тени Моххамеда Салаха и побороться за звание футболиста Африки.

Салах пока на скамейке запасных, все ждут, когда египтянин выйдет на поле. Играют в России также аргентинец Пауло Дибала и английский центрфорвард Харри Кейн. В общем, конкуренция высокая, но нам от этого только интереснее. 

 
 
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Лионель Месси и Криштиану Роналду вот уже десять лет остаются лучшими игроками. Несмотря на возраст, оба до сих пор в прекрасной форме.
 
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