Частные фирмы за деньги предлагают призывникам избежать службы в армии

Сегодня в воинских частях Беларуси звучали слова клятвы на верность Родине, новобранцы приняли присягу. Правда, есть и те, у кого дела поважнее, чем армейские будни. В каждый призыв от прохождения срочной службы уклоняются десятки, а то и сотни молодых людей. И если очевидных причин для этого нет, всегда найдутся помощники, готовые такие основания отыскать. Не бесплатно, конечно, а за деньги. Выходит, армия – дело добровольное? Или всё-таки нет?

«Призывают в армию, а у тебя другие планы?». Дерзкий рекламный слоган. Яркая упаковка сайта. И конкретная цена. 880 рублей. Можно в рассрочку. За эти деньги призывнику обещают помочь избежать призыва. Принцип простой как в старой шутке: нет здоровых людей, есть недообследованные. Из 2000 тысяч непризывных болезней помощники буквально гарантируют найти хотя бы одну. Иначе вернут все деньги до копейки. А ещё ролик, где человек в форме предстаёт в не очень приглядном виде.

Что это за компания, которая готова утереть нос военному ведомству, мы решили узнать глазами клиента. Легенда простая. Наш герой закончил вуз и получил повестку, но в армию идти не хочет. В солидном офисе на одной из центральных улиц Минска парня успокоили – фирма гарантирует. Приносите медкарту и мы отправим вас на обследование.

– Вы даёте какое-то направление? Врачи знают, что я от вас прихожу или я прихожу просто так?

– Вы приходите уже записаны. Вам талоны брать не нужно, в очередях стоять не нужно, мы за вас всё это сделаем. У нас специалист по медицине очень опытный (он 20 лет проработал в военкомате, он терапевт, он в этом очень хорошо разбирается).

– А если у меня не найдут заболеваний? Есть ещё какие-то способы?

– Есть. Если вы окажетесь абсолютно здоровым, есть правовая сторона, мы направляем вас к нашему юристу, он помогает вам получить военный билет либо снять с воинского учёта. Это значит, что вас военкомат не будет беспокоить до 27 лет.

– Что это за процедура?

– Это уже только в рамках сотрудничества.

Чтобы немного раздвинуть эти рамки сотрудничества, отправляемся уже во всеоружии в офис.

Работники слегка опешили, но быстро собрались: предложили чай, кофе и ответы на вопросы. Мол, работаем чуть больше года. Законно. Никого не боимся. Отправляем клиентов на обследования в государственные больницы и в частные клиники. Признают. За это нужно платить отдельно, но посмотрите на стены – кругом довольные комиссованные лица.

Олег Ракита, заместитель руководителя проекта «Призывник Бай»: «По прошлому призыву это более 70%. В течение мая призывников около 100».

Нетрудно подсчитать, что годовой оборот компании уже в районе миллиона рублей. Денег на хороших адвокатов хватает. Если с диагнозом не вышло, то подают в суд в надежде получить отсрочку.

Олег Ракита, заместитель руководителя проекта «Призывник Бай»: «Были проверкина предмет коррупционной составляющей (не даём ли мы взятки), но мы работаем по закону, с нами сотрудничают адвокаты)».

К адвокату обратились и мы… Изучив по нашей просьбе сайт компании, опытный юрист сразу находит нюансы.

Максим Терешков, адвокат Минской областной коллегии адвокатов: «К примеру, лозунг: «Призывают в армию, а у тебя другие планы?». На мой взгляд, это граничит с призывом к нарушению действующего законодательства. Воинская служба – это приоритет. Сначала воинская служба, а уже потом работа, учёба или отдых. Или вот ролик, который показывает, чему можно научиться в армии, снизу комментарий: «Осторожно, вы можете передумать и захотеть идти в армию, а если нет, то вот ссылка. И как это расценивать?».

Есть вопросы к компании и у Министерства антимонопольного регулирования и торговли (организацию уже штрафовали). И как раз за нарушение закона «О рекламе». На сайт prizivnik.by (как и ещё на нескольких подобных) регулярно заглядывают и в Министерстве обороны. Люди в погонах просят призывников включить элементарную логику. Ведь в медицинских комиссиях сидят обычные врачи, которые не относятся к Вооружённым Силам. Если не доверяете им, то можно обследоваться в любой больнице страны. И при этом никому не нужно платить. А результат будет таким же.

Александр Шкиренко, заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Беларуси: «Я считаю, что это просто обман граждан. Если брать призыв прошлого года, то медицинские комиссии прошло 12 тысяч человек. Из них только пять тысяч признаны годными. То есть эти граждане, не заплатив деньги, были бы всё равно освобождены от армии».

Пока одни ищут способы, как службы в армии избежать, другие долг родине отдают добровольно и с охотой. Даже если папа – генерал. Александр Шкиренко, невзирая на то, что находится в руководстве белорусской армии, скромно наблюдает за присягой сына вместе с другими родителями военнослужащих в Марьиной Горке. Уверяет, что никогда не убеждал своего Никиту идти в армию, просто воспитывал мужчину.

Имидж армии – это тоже оружие. На слоганы из Интернета и методы работы сайта prizivnik.by Министерство обороны уже призвало обратить внимание другие силовые структуры. Впрочем, это не помешало столичному центру объявить о грядущем развитии: до конца года филиалы компании откроются во всех областных городах Беларуси.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента