Самый дешевый электромобиль в мире: увеличена дальность хода, а вместе с ней и цена

Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling объявило о модернизации миниатюрного электрокара Baojun E100 , продажи которого на китайском рынке начались прошлым летом.





Продажи этой стилизованной под Smart ForTwo машинки у себя на родине оставляют желать лучшего, поэтому разработчики решили оснастить E100 более емкой батареей — благодаря ей пробег «малютки» длиной всего 2,49 м увеличен со 155 до 200 км. Кроме того, электрокар получил ряд новых опций, среди которых — камера заднего вида и поддержка Bluetooth для интеграции смартфона с мультимедиасистемой. Машинка по-прежнему предлагается с 39-сильным электродвигателем, который может разогнать ее до 100 км/ч.





Кроме того, при покупке «электрички» до конца текущего года предусмотрена бесплатная установка специального домашнего зарядного устройства, причем сама зарядка также будет бесплатна. Это, как надеются в SAIC-GM-Wuling, также должно улучшить спрос на хэтчбек.





Вместе с тем электромобиль подорожал. Цены с учетом местных льгот и субсидий в КНР теперь варьируются от 7308 до 9338 долларов в пересчете — начальная версия E100 стала дороже без малого на 2000 долларов.