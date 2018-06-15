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Самый дешевый электромобиль в мире: увеличена дальность хода, а вместе с ней и цена

16.06.2018 20:33 — Разное | Tut.by  
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Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling объявило о модернизации миниатюрного электрокара Baojun E100, продажи которого на китайском рынке начались прошлым летом.


Продажи этой стилизованной под Smart ForTwo машинки у себя на родине оставляют желать лучшего, поэтому разработчики решили оснастить E100 более емкой батареей — благодаря ей пробег «малютки» длиной всего 2,49 м увеличен со 155 до 200 км. Кроме того, электрокар получил ряд новых опций, среди которых — камера заднего вида и поддержка Bluetooth для интеграции смартфона с мультимедиасистемой. Машинка по-прежнему предлагается с 39-сильным электродвигателем, который может разогнать ее до 100 км/ч.


Кроме того, при покупке «электрички» до конца текущего года предусмотрена бесплатная установка специального домашнего зарядного устройства, причем сама зарядка также будет бесплатна. Это, как надеются в SAIC-GM-Wuling, также должно улучшить спрос на хэтчбек.


Вместе с тем электромобиль подорожал. Цены с учетом местных льгот и субсидий в КНР теперь варьируются от 7308 до 9338 долларов в пересчете — начальная версия E100 стала дороже без малого на 2000 долларов.

 
 
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При покупке "электрички" до конца текущего года предусмотрена бесплатная установка специального домашнего зарядного устройства, причем сама зарядка также будет...
 
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