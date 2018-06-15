«Минчане и белорусы ощущают, что тоже являются частью Европы». Большой британский фестиваль в Верхнем городе. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Дипломатия бывает и народной. Во всяком случае, организаторы праздника британской культуры 16 июня постарались максимально представить эту страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У городской ратуши весь день работали интерактивные зоны. Здесь и теннисный корт, и импровизированный британский паб под открытым небом, и университетский дворик.













Джон родом из одного из самых фестивальных британских городов – Бристоля. Уже 6 лет, как женился на белоруске и переехал в Рогачев. Сегодня не упустил возможности в Беларуси почувствовать себя, как на родине.

Концерт английской музыки, дегустация чая и пробный языковой экзамен. День Великобритании проходит в Минске

Экзотические звуки волынки словно из глубины веков. Знаменитые клетчатые килты. Возвестивших о начале праздника волынщиков и самих чуть не порвали на британский флаг. Столько желающих сфотографироваться с гостями из Северной Ирландии!





В день культуры Туманного Альбиона даже погода словно по заказу. Впрочем, это только подчеркнуло яркую атмосферу самого праздника.





Фиона Гибб, посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь:

Типичная британская погода.

У британской культуры немало фанатов по всему миру. И Минск не исключение. Стильные леди и джентльмены на английских авто на праздник собирались, как на прием к королеве.









Килты сегодня в Верхнем городе на каждом шагу.

Посетители мероприятия:





Единорог – это символ Шотландии. Килт – это шотландская одежда. Мы очень любим Шотландию.

Белорусские дизайнеры подхватили модный тренд.





Полина, дизайнер:

Мы занимаемся пошивом традиционных и современных килтов. Их можно одевать на музыкальные фестивали, фотосеты. Это шотландские традиционные килты на ремешках.









Кстати, пришедшим в килтах предлагали бесплатно завершить образ, подстригшись на английский манер.





Константин Пестрик, барбер:

Мы делаем стрижку английскую традиционную. Называется кроп. Эта стрижка практичная, молодежная.

Не дожидаясь Five o'clock, на чаепитие приглашал сегодня Шерлок Холмс. А за знаменитым картофелем «фиш энд чипс» выстроились очереди.









Продавец на мероприятии:

Мы угощаем сегодня «фиш энд чипс» и колбасками с бруснично-яблочным соусом.





10 интерактивных зон и развлечения на любой вкус.





Так, для любителей спорта – большой теннис на мини-уимблдонском стадионе и, конечно, аристократичный гольф.













Посетитель мероприятия:

Я очень рад, что у нас становится традицией проведение европейских праздников, потому что в эти праздники минчане и белорусы ощущают, что они тоже являются частью Европы. И это очень здорово!

Вечером в Верхнем городе – показ мод от британских дизайнеров, каверы хитов Beatles, Queen и Дэвида Боуи, от музыкантов из Лондона и даже вечеринка знаменитого проекта Ministry of Sound. Сомнений в духе шекспировского «идти ли не идти» не остается. Ведь приставка Great на этом празднике полностью себя оправдывает.















