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«Минчане и белорусы ощущают, что тоже являются частью Европы». Большой британский фестиваль в Верхнем городе. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Дипломатия бывает и народной. Во всяком случае, организаторы праздника британской культуры 16 июня постарались максимально представить эту страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У городской ратуши весь день работали интерактивные зоны. Здесь и теннисный корт, и импровизированный британский паб под открытым небом, и университетский дворик.
Джон родом из одного из самых фестивальных британских городов – Бристоля. Уже 6 лет, как женился на белоруске и переехал в Рогачев. Сегодня не упустил возможности в Беларуси почувствовать себя, как на родине.
Экзотические звуки волынки словно из глубины веков. Знаменитые клетчатые килты. Возвестивших о начале праздника волынщиков и самих чуть не порвали на британский флаг. Столько желающих сфотографироваться с гостями из Северной Ирландии!
В день культуры Туманного Альбиона даже погода словно по заказу. Впрочем, это только подчеркнуло яркую атмосферу самого праздника.
Фиона Гибб, посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь:
У британской культуры немало фанатов по всему миру. И Минск не исключение. Стильные леди и джентльмены на английских авто на праздник собирались, как на прием к королеве.
Килты сегодня в Верхнем городе на каждом шагу.
Посетители мероприятия:
Белорусские дизайнеры подхватили модный тренд.
Полина, дизайнер:
Кстати, пришедшим в килтах предлагали бесплатно завершить образ, подстригшись на английский манер.
Константин Пестрик, барбер:
Не дожидаясь Five o'clock, на чаепитие приглашал сегодня Шерлок Холмс. А за знаменитым картофелем «фиш энд чипс» выстроились очереди.
Продавец на мероприятии:
10 интерактивных зон и развлечения на любой вкус.
Так, для любителей спорта – большой теннис на мини-уимблдонском стадионе и, конечно, аристократичный гольф.
Посетитель мероприятия:
Вечером в Верхнем городе – показ мод от британских дизайнеров, каверы хитов Beatles, Queen и Дэвида Боуи, от музыкантов из Лондона и даже вечеринка знаменитого проекта Ministry of Sound. Сомнений в духе шекспировского «идти ли не идти» не остается. Ведь приставка Great на этом празднике полностью себя оправдывает.
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«Минчане и белорусы ощущают, что тоже являются частью Европы». Большой британский фестиваль в Верхнем городе. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Дипломатия бывает и народной. Во всяком случае, организаторы праздника британской культуры 16 июня постарались максимально представить эту...
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