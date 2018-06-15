​Слуцкий район: какими успехами может похвастаться регион в свой 900-летний юбилей?

Слуцк совсем недавно отметил 900 лет. Сегодня это промышленный город с акцентом на пищевую и перерабатывающую отрасли. Именно здесь появились знаменитые слуцкие пояса – признак благородства и благосостояния.

А 400 лет назад в старейшей школе страны – местной гимназии №1 – зарождалась современная система образования. Добро пожаловать в Слуцкий район.

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