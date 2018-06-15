Сборная Дании с победы стартовала на чемпионате мира по футболу в России

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Сборная Дании с победы над командой Перу 16 июня в Саранске стартовала на чемпионате мира по футболу в России.

Перуанцы активно начали матч, вынуждая датчан много обороняться. А ближе всего к успеху латиноамериканцы были на излете первого тайма, когда за фол против Кристиана Куэвы после видеопросмотра судья из Гамбии Бакари Гассама назначил пенальти. Пострадавший сам исполнял 11-метровый удар, однако послал мяч выше ворот.



Кристиан Куэва не забивает пенальти. Фото: Reuters

Второй тайм активнее начали датчане. А на 59-й минуте им удалась стремительная контратака, в ходе которой они втроем выбежали против троих соперников. Юссуф Поульсен после паса Кристиана Эриксена оказался на рандеву с перуанским голкипером Педро Гальесе и поразил ближний угол — 1:0.

Перуанцы ринулись отыгрываться, но взломать датскую оборону никак не получалось. На 79-й минуте близок к успеху был Паоло Герреро, который, находясь спиной к воротам в плотном кольце из чужих и своих игроков, решил ударить пяткой. Мяч прокатился в сантиметрах от штанги.

А через несколько минут датчан спас голкипер Каспер Шмейхель, ногой отразив мощный выстрел Джефферсона Фарфана из района 11-метровой отметки.

Перуанцы продолжали наседать, но то их ударам не хватало точности, то хладнокровно и надежно действовали в защите датчане, сумевшие отстоять победный счет.

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