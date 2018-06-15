​Что чувствуют футболисты, выходя на поле во время чемпионата мира?

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Безусловно, в городах, которые принимают нынешний чемпионат мира по футболу, царит особая атмосфера. И картинка с футбольных матчей говорит сама за себя. Мы же поинтересуемся, что чувствуют игроки, выходя на поле, у белорусов, которые и сами играли за сборную (тогда ещё СССР).

Сергей Боровский в 82-м и Андрей Зыгмантович в 90-м отстаивали честь страны и поделились с нами своими мыслями о футболе.

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