​Выпускник минской гимназии поступил в Гарвард

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны

на нашем YouTube-канале . Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!



Если очень захотеть… можно в Гарвард поступить. Выпускник минской гимназии свою американскую мечту осуществил и теперь полного тёзку – классика белорусской литературы Максима Богдановича – ждёт Лига плюща. Позади американские экзамены на отлично и блестящее интервью. Готовился сам с помощью Интернета (и не так долго – месяцев семь). Катерина Круталевич поинтересовалась у будущего студента, что он чувствует, когда Гарвард с уважением приглашает…

– У мяне быў выпускны прыкладна тыдзень таму. У маiм класе 22 чалавекi, усе будуць атрымлiваць вышэйшую адукацыю, без выключэнняў. Усе ведаюць, што я буду вучыцца ў Гарвардзе. Мой стрыечны брат мяне натхнiў, я яму вельмiабавязаны, вельмiўдзячны.

Я нiколи не думаў паступаць дакладна ў Гарвард, можна паступаць адразу ў некалькi вуза ў на адной пляцоўцы, гэта нескладана iбольш эффектыўна. Цяпер амаль усё пачынаецца з таго, што чалавек нешта гуглiць. Пабачыў пляцоўку, на ёй есць па пунктам, што трэба прадставiць. У мяне былi экзамены па хiмii, бiялогii i матэматыцы.

– А ты для этого летал?

– Не. Усё можна зрабiць у Мiнску. Бацькi зрэагавали па-рознаму. Бацька спакойна i прапанаваў тое ж мне. Мацi была вельмi напружаная. Казала: «Правер, правер яшчэ раз».

Подробности – в видеоинформации