Герой двух континентов: в Беларуси открылась выставка о Костюшко

В городке Вилейка Минской области открылась выставка, посвященная известному политическому деятелю XVIII века Тадеушу Костюшко, сообщает «МИР 24».

Национальным героем его считают сразу несколько государств: Польша, США, Литва и Беларусь, уроженцем которой он является. Поэтому в экспозиции открытки и телеграммы на разных языках, со всего мира. Все это частная коллекция писателя Владимира Лихоедова. Он собирал ее много лет и теперь представил широкой публике. Воссоздал автор и интерьер кабинета Костюшко, в котором тот жил после переезда в Филадельфию.

«Я обладаю хорошей коллекцией о Костюшко. И я считаю, что в Беларуси есть две личности мирового масштаба, которых нужно не делить ни с кем, они родились у нас. Это Костюшко и Мицкевич», – рассказал автор экспозиции.

«Надо наконец-то возвращать имена наших сынов Белорусской земли. Не давать на героизацию другим странам. Это наши герои, наши люди, и Тадеуш Костюшко, которые так много важного сделали», - сказал в свою очередь первый заместитель главы администрации президента республики Беларусь Максим Рыженков.

Экспозиция разместилась в мастерской Владимира Лихоедова.