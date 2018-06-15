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Герой двух континентов: в Беларуси открылась выставка о Костюшко
16.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В городке Вилейка Минской области открылась выставка, посвященная известному политическому деятелю XVIII века Тадеушу Костюшко, сообщает «МИР 24».
Национальным героем его считают сразу несколько государств: Польша, США, Литва и Беларусь, уроженцем которой он является. Поэтому в экспозиции открытки и телеграммы на разных языках, со всего мира. Все это частная коллекция писателя Владимира Лихоедова. Он собирал ее много лет и теперь представил широкой публике. Воссоздал автор и интерьер кабинета Костюшко, в котором тот жил после переезда в Филадельфию.
Экспозиция разместилась в мастерской Владимира Лихоедова.
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Экспозиция разместилась в мастерской Владимира Лихоедова.
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