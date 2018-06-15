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Ядвига Поплавская дала первое интервью после скандальной истории с запретом Эдуарда Ханка на исполнение его песен
А как рождается душа песни, которая через много лет может оказаться совсем чужой. Ядвига Поплавская долго не соглашалась на интервью, но всё-таки уделила нам немного времени.
Впервые после некрасивой истории вокруг любимых хитов народная артистка Беларуси рассказала всё, что думает по этому поводу. Из песни слов не выкинешь…
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Ядвига Поплавская дала первое интервью после скандальной истории с запретом Эдуарда Ханка на исполнение его песен
Ядвига Поплавская долго не соглашалась на интервью, но всё-таки уделила нам немного времени.
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