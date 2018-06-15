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Ядвига Поплавская дала первое интервью после скандальной истории с запретом Эдуарда Ханка на исполнение его песен

16.06.2018 21:34 — Разное | ОНТ  
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А как рождается душа песни, которая через много лет может оказаться совсем чужой. Ядвига Поплавская долго не соглашалась на интервью, но всё-таки уделила нам немного времени. 

Впервые после некрасивой истории вокруг любимых хитов народная артистка Беларуси рассказала всё, что думает по этому поводу. Из песни слов не выкинешь…

Подробности – в видеоинформации

 
 
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Ядвига Поплавская долго не соглашалась на интервью, но всё-таки уделила нам немного времени.
 
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