Ядвига Поплавская дала первое интервью после скандальной истории с запретом Эдуарда Ханка на исполнение его песен

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А как рождается душа песни, которая через много лет может оказаться совсем чужой. Ядвига Поплавская долго не соглашалась на интервью, но всё-таки уделила нам немного времени.

Впервые после некрасивой истории вокруг любимых хитов народная артистка Беларуси рассказала всё, что думает по этому поводу. Из песни слов не выкинешь…

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