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Дождь из морепродуктов: осьминоги падали с неба. На головы жителей побережья обрушился морской коктейль
В Сети появились необычные фотографии, сделанные жителями Циндао, Китай. Тайфун "Эвиниар" обрушил на улицы прибрежного города самых разнообразных морских обитателей — от креветок до осьминогов, сообщает Daily Mail.
Фото © AsiaWire
Фото © AsiaWire
Фото © AsiaWire
Кстати, некоторые счастливчики получили шанс выбрать блюдо самостоятельно — им ураган подкинул денег.
Отметим, дождь из животных — это редкое метеорологическое явление, которое случалось во многих странах мира. Впрочем, далеко не всем везёт так же, как жителям Китая, — порой с неба падают куда менее аппетитные пауки и лягушки.
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Дождь из морепродуктов: осьминоги падали с неба. На головы жителей побережья обрушился морской коктейль
В Сети появились необычные фотографии, сделанные жителями Циндао, Китай. Тайфун "Эвиниар" обрушил на улицы прибрежного города самых разнообразных морских...
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