Дождь из морепродуктов: осьминоги падали с неба. На головы жителей побережья обрушился морской коктейль





Фото © AsiaWire

Осьминоги, креветки и даже морские звёзды оказались рассыпаны по ветровым стёклам автомобилей и линиям электропередачи.





Фото © AsiaWire

Дождь из морепродуктов стал одной из главных тем в китайских социальных сетях. Жители Поднебесной с удовольствием делились фотографиями деликатесов, которые им подкинул тайфун, сообщает life.ru

Фото © AsiaWire

Кстати, некоторые счастливчики получили шанс выбрать блюдо самостоятельно — им ураган подкинул денег.

Отметим, дождь из животных — это редкое метеорологическое явление, которое случалось во многих странах мира. Впрочем, далеко не всем везёт так же, как жителям Китая, — порой с неба падают куда менее аппетитные пауки и лягушки.