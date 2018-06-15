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Франция и Италия за создание центров для просителей убежища за пределами ЕС
Франция и Италия выступили в поддержку идеи создания центров для просителей убежища в странах, где мигранты обычно начинают свое путешествие в ЕС.
Об этом сообщает
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джузеппе Конте заявили, что действующая система предоставления убежища требует реформ.
Макрон предложил строить миграционные центры в странах, из которых прибывают мигранты, в том числе в Ливии.
По его словам, многие из тех, кто отправляется в опасное путешествие по морю в ЕС не имеет возможности получить убежище там – или гибнет по дороге, или проводит месяцы ожидания в неудовлетворительных условиях, чтобы потом получить отказ.
Рассмотрение ходатайств об убежище в странах, откуда прибывают мигранты, по мнению Макрона, помогло бы избежать этих проблем.
Джузеппе Конте в свою очередь заявил, что поддерживает этот план.
Как сообщалось, Дания и Австрия стремятся создать в европейских странах, которые не являются членами Европейского Союза, центры для беженцев, чьи просьбы о предоставлении убежища не были удовлетворены.
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Франция и Италия выступили в поддержку идеи создания центров для просителей убежища в странах, где мигранты обычно начинают свое путешествие в ЕС.
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