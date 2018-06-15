Франция и Италия за создание центров для просителей убежища за пределами ЕС

BBC. Об этом сообщает





Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джузеппе Конте заявили, что действующая система предоставления убежища требует реформ.









Макрон предложил строить миграционные центры в странах, из которых прибывают мигранты, в том числе в Ливии.





По его словам, многие из тех, кто отправляется в опасное путешествие по морю в ЕС не имеет возможности получить убежище там – или гибнет по дороге, или проводит месяцы ожидания в неудовлетворительных условиях, чтобы потом получить отказ.









Рассмотрение ходатайств об убежище в странах, откуда прибывают мигранты, по мнению Макрона, помогло бы избежать этих проблем.





Джузеппе Конте в свою очередь заявил, что поддерживает этот план.





Как сообщалось, Дания и Австрия стремятся создать в европейских странах, которые не являются членами Европейского Союза, центры для беженцев, чьи просьбы о предоставлении убежища не были удовлетворены.



