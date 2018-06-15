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Водитель в Беловежской пуще объезжал выбежавшее на дорогу животное и столкнулся с деревом
16.06.2018 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло 15 июня около 14:00 вблизи деревни Каменюки Каменецкого района, сообщили в МЧС.
В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, в автомобиле был зажат водитель.
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ДТП произошло 15 июня около 14:00 вблизи деревни Каменюки Каменецкого района, сообщили в МЧС. Автомобиль «Тойота», объезжая выбежавшее на дорогу дикое животное,...
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