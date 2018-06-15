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Водитель в Беловежской пуще объезжал выбежавшее на дорогу животное и столкнулся с деревом

16.06.2018 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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ДТП произошло 15 июня около 14:00 вблизи деревни Каменюки Каменецкого района, сообщили в МЧС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56464.php

Водитель в Беловежской пуще объезжал выбежавшее на дорогу животное и столкнулся с деревом


Автомобиль «Тойота», объезжая выбежавшее на дорогу дикое животное, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, в автомобиле был зажат водитель. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56464.php

Водитель в Беловежской пуще объезжал выбежавшее на дорогу животное и столкнулся с деревом


Работниками МЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокирован и передан бригаде СМП мужчина 1992 года рождения, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56464.php

Водитель в Беловежской пуще объезжал выбежавшее на дорогу животное и столкнулся с деревом


Проверку по факту ДТП проводит ГАИ УВД Брестского облисполкома.

 
 
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ДТП произошло 15 июня около 14:00 вблизи деревни Каменюки Каменецкого района, сообщили в МЧС. Автомобиль «Тойота», объезжая выбежавшее на дорогу дикое животное,...
 
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