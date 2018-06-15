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«Были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось». Военные бои реконструировали на Линии Сталина
Новости Беларуси. Высокая скорость, стрельба орудий и рев моторов. И все это – «Танковый биатлон». По-настоящему зрелищное шоу развернулось 16 июня на Линии Сталина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В скорости езды и точности стрельбы соревновались четыре экипажа. А предшествовала огненной борьбе военная реконструкция.
Одним из новшеств этого «Танкового биатлона» стала реконструкция Режицко-Двинской фронтовой наступательной операции 1944 года.
Никита уже 7 лет примеряет на себя военную форму и погружается в события тех лет. Неизгладимые впечатления оставили рассказы деда о войне. А уже вслед за сыном на поле боя пошел и отец.
Никита Перепечин, реконструктор:
Юрий Перепечин, реконструктор:
Сам же «Танковый биатлон» в этом году проводили на БМП-1 – на боевой машине пехоты. Именно на ней доставляли бойцов к месту сражения, держа их под прикрытием. За звание лучших сражались четыре экипажа, в каждом из которых командир экипажа, оператор-наводчик и механик-водитель. Команды соревновались в искусстве вождения танка, скорости прохождения дистанции, преодолении препятствий и стрельбе из установленного на танках вооружения.
Михаил Метла, директор по развитию историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Протяженность трассы – 3 километра. Организаторы специально проложили ее так, чтобы даже маленькие зрители могли хорошо разглядеть самые эффектные трюки.
Камилла Шах, СТВ:
Посетители мероприятия:
Сами по себе эти соревнования являются неотъемлемой частью для Республики Беларусь, для ее суверенитета, мира и спокойствия и – белорусское слово – дабрабыту нашых грамадзян.
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«Были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось». Военные бои реконструировали на Линии Сталина
Новости Беларуси. Высокая скорость, стрельба орудий и рев моторов. И все это – «Танковый биатлон». По-настоящему зрелищное шоу развернулось 16 июня на Линии Сталина,...
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