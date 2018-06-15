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«Были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось». Военные бои реконструировали на Линии Сталина

16.06.2018 21:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Высокая скорость, стрельба орудий и рев моторов. И все это – «Танковый биатлон». По-настоящему зрелищное шоу развернулось 16 июня на Линии Сталина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В скорости езды и точности стрельбы соревновались четыре экипажа. А предшествовала огненной борьбе военная реконструкция.

«Были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось». Военные бои реконструировали на Линии Сталина

«Были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось». Военные бои реконструировали на Линии Сталина

Одним из новшеств этого «Танкового биатлона» стала реконструкция Режицко-Двинской фронтовой наступательной операции 1944 года.

Никита уже 7 лет примеряет на себя военную форму и погружается в события тех лет. Неизгладимые впечатления оставили рассказы деда о войне. А уже вслед за сыном на поле боя пошел и отец.

«Были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось». Военные бои реконструировали на Линии Сталина

«Были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось». Военные бои реконструировали на Линии Сталина

Никита Перепечин, реконструктор:
Передать будущему поколению, что были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось.

«Были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось». Военные бои реконструировали на Линии Сталина

Юрий Перепечин, реконструктор:
Мы здесь сколько? 5 минут. 5 минут ужаса, который там длился годами.

«Были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось». Военные бои реконструировали на Линии Сталина

Сам же «Танковый биатлон» в этом году проводили на БМП-1 – на боевой машине пехоты. Именно на ней доставляли бойцов к месту сражения, держа их под прикрытием. За звание лучших сражались четыре экипажа, в каждом из которых командир экипажа, оператор-наводчик и механик-водитель. Команды соревновались в искусстве вождения танка, скорости прохождения дистанции, преодолении препятствий и стрельбе из установленного на танках вооружения.

«Были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось». Военные бои реконструировали на Линии Сталина

Михаил Метла, директор по развитию историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
В составе экипажей – обычные ребята, проходящие срочную службу в Министерстве обороны. Этот праздник мы проводим совместно с Министерством обороны. Ребята показывают, чему их научили в армии.

«Были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось». Военные бои реконструировали на Линии Сталина

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Тут очень много всяких моментов играет. Во-первых, заряжение орудия, стрельба, как быстро отстрелялся, как быстро десант высадился, посадку произвел. Это всё время, время, время... Не только чистое движение.

«Были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось». Военные бои реконструировали на Линии Сталина

«Были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось». Военные бои реконструировали на Линии Сталина

Протяженность трассы – 3 километра. Организаторы специально проложили ее так, чтобы даже маленькие зрители могли хорошо разглядеть самые эффектные трюки.

«Были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось». Военные бои реконструировали на Линии Сталина

Камилла Шах, СТВ:
«Танковый биатлон» – единственная возможность увидеть боевые машины не как выставочные экспонаты, а в работе. Именно поэтому такое, казалось бы, военное соревнование собирает сотни и тысячи зрителей.

Посетители мероприятия:

«Были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось». Военные бои реконструировали на Линии Сталина

Мы приехали из Казахстана. Эта поездка сюда у нас уже была запланирована. Мы знали, что поедем сюда и нисколько не пожалели. У нас такого зрелищного шоу нету.

«Были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось». Военные бои реконструировали на Линии Сталина

Сами по себе эти соревнования являются неотъемлемой частью для Республики Беларусь, для ее суверенитета, мира и спокойствия и – белорусское слово – дабрабыту нашых грамадзян.

«Были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось». Военные бои реконструировали на Линии Сталина

 
 
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Новости Беларуси. Высокая скорость, стрельба орудий и рев моторов. И все это – «Танковый биатлон». По-настоящему зрелищное шоу развернулось 16 июня на Линии Сталина,...
 
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