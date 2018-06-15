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Эффект бумеранга: Китай ввёл ввозную пошлину в 25 % на товары из США

16.06.2018 22:36 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. Китай обложил товары из США ввозной пошлиной в 25 %. Тарифы коснутся почти 700 товарных наименований на общую сумму 50 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эффект бумеранга: Китай ввёл ввозную пошлину в 25 % на товары из США

В числе этих товаров американская сельхозпродукция, автомобили и морепродукты.

Напомним, 15 июня Дональд Трамп утвердил список из китайских товаров на общую сумму 50 миллиардов долларов, на которые будут введены 25 %-ные пошлины. Китайские власти объявили, что ответ будет симметричным.

 
 
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Новости Китая. Китай обложил товары из США ввозной пошлиной в 25 %. Тарифы коснутся почти 700 товарных наименований на общую сумму 50 миллиардов долларов, сообщили в...
 
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