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«Боевой АК несколько тяжелее, чем журналистский микрофон». Как принимал присягу корреспондент СТВ Григорий Азарёнок
Новости Беларуси. 16 июня клятву на верность родине рядовой Азаренок произнес, пожалуй, лучше всех. Опыт работы в качестве корреспондента на нашем телеканале заявил о себе и в воинской части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, рядовой, корреспондент СТВ:
Многие из солдат успели зарекомендовать себя на гражданке. В военных казармах у них – новая жизнь. Кстати, с бытом солдат изнутри сегодня разрешили познакомиться родителям вчерашних новобранцев.
Лидия Кунченко, бабушка рядового:
Хотим, чтобы у него служба хорошо удалась, чтобы все у него было замечательно. И чтобы наши надежды наконец оправдались: что он станет настоящим мужчиной здесь.
В числе новобранцев, принявших присягу родине, были и представительницы прекрасного пола (подробнее читайте
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«Боевой АК несколько тяжелее, чем журналистский микрофон». Как принимал присягу корреспондент СТВ Григорий Азарёнок
Новости Беларуси. 16 июня клятву на верность родине рядовой Азаренок произнес, пожалуй, лучше всех. Опыт работы в качестве корреспондента на нашем телеканале заявил...
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