|
«Наверное, следующий раз клятву дам только на свадьбе». В Беларуси девушки в числе новобранцев приняли присягу
Новости Беларуси. Военную присягу в рядах Вооруженных Сил 16 июня приняли больше 4500 новобранцев по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство из них – это солдаты-срочники, также 200 резервистов.
Стройные ряды солдат украшали и представительницы прекрасного пола – те, кто служит по контракту. Они тоже сегодня дали клятву верно служить родине.
Александра Кравченко, рядовой:
16 июня военную присягу принял также корреспондент телеканала СТВ Григорий Азаренок (подробнее об этом читайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Наверное, следующий раз клятву дам только на свадьбе». В Беларуси девушки в числе новобранцев приняли присягу
Новости Беларуси. Военную присягу в рядах Вооруженных Сил 16 июня приняли больше 4500 новобранцев по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)