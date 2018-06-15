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«Наверное, следующий раз клятву дам только на свадьбе». В Беларуси девушки в числе новобранцев приняли присягу

16.06.2018 22:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Военную присягу в рядах Вооруженных Сил 16 июня приняли больше 4500 новобранцев по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство из них – это солдаты-срочники, также 200 резервистов.

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси

«Наверное, следующий раз клятву дам только на свадьбе». В Беларуси девушки в числе новобранцев приняли присягу

«Наверное, следующий раз клятву дам только на свадьбе». В Беларуси девушки в числе новобранцев приняли присягу

Стройные ряды солдат украшали и представительницы прекрасного пола – те, кто служит по контракту. Они тоже сегодня дали клятву верно служить родине.

«Наверное, следующий раз клятву дам только на свадьбе». В Беларуси девушки в числе новобранцев приняли присягу

Александра Кравченко, рядовой:
Наверное, следующий раз я клятву дам только на свадьбе.

16 июня военную присягу принял также корреспондент телеканала СТВ Григорий Азаренок (подробнее об этом читайте здесь).

 
 
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Новости Беларуси. Военную присягу в рядах Вооруженных Сил 16 июня приняли больше 4500 новобранцев по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси
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