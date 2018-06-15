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«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси
Новости Беларуси. Военную присягу 16 июня приняли больше 4,5 тысяч новобранцев по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство – солдаты-срочники, еще 200 резервистов. Поддержать новоиспеченных солдат приехали родные, близкие, ветераны.
Наш корреспондент Оксана Семашко пообщалась с рядовыми, среди которых, кстати, был и наш коллега.
Торжественно 16 июня присяга прошла и в Брестской крепости. Командиры уверены: слова, произнесенные на этой легендарной земле, особо значимы для солдат.
Боевая подготовка, стрельбы, зарядка, уборка, дисциплина – после торжества всему этому ребятам предстоит научиться. Многие уже успели побороть сильный страх перед серьезным испытанием.
Евгений Григорян, рядовой:
Наиболее масштабная присяга – в 72-м объединенном учебном центре в Печах. Из гвардейского центра они отправятся служить в части по всей стране.
Юрий Бурундуков, рядовой:
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Принимали присягу сегодня и погранвойска. Среди этих ребят – будущие кинологи и специалисты технических средств охраны государственной границы.
Максим Бутранец, начальник Сморгонской пограничной группы:
Оксана Семашко, СТВ:
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«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси
Новости Беларуси. Военную присягу 16 июня приняли больше 4,5 тысяч новобранцев по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство –...
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