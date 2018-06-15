Время перемен с Николаем Музыченко. Колонка №1



Николай Музыченко. Фото с личной страницы в Facebook

Уже больше года Николай Музыченко, директор ЗАО «Центр промышленной оценки», активный участник конференций и форумов «Про бизнес» и многих других бизнес-событий, делится на своей странице в Facebook наблюдениями о времени, в котором мы живем, об изменениях, которые происходят в бизнесе и с нами. Его симпатичные посты не оставляют равнодушными думающую аудиторию. Мы предложили Николаю выступить с авторской колонкой на нашем портале. Сегодня публикуем дебютный материал.

«Если философ смог стать гробовщиком,

Почему бы гробовщику не стать критиком?»

Андрей Миронов, «Человек с бульвара Капуцинов».

Недавно в одном из интервью известный российский менеджер и бизнес-спикер Максим Батырев на вопрос «Как парню из Балабаново добиться высоких результатов?» сказал, что ответа у него сейчас нет, так как «время хайпа» — это загадка.

Практически дословно: «Например, делая качественный контент на своем канале YouTube „Комбат Live“ про предпринимательство, историю российского купечества, я имею не более 4−5 тысяч просмотров. Потом смотрю, есть ролик с 12 миллионами просмотров… Думаю что за ролик? А там человек писает в стакан и пьет мочу… Я думаю, как так? Это же неправильный, некачественный контент, а его смотрит такое количество людей!

Поэтому я не знаю, как добиться успеха, я могу рассказать, как я добился успеха. У меня есть ценности, запрос на профессиональное развитие, но я „деревянный“ и чтобы добиться результата, мне надо было много работать. Я знаю многих успешных людей, они тоже много работали… Затем смотрю YouTube и мне становиться страшно, там твориться что-то непонятное для меня…

Люди, которые хотят развиваться должны находить качественный контент, лучшие мировые практики открытия и ведения бизнеса, практики людей, которые уже добились успеха в своем деле. Чтобы получить результат, в течение определенного времени надо работать как раб на галерах, а потом и опытом можно поделиться и книжку написать и блог завести. Но это мой секрет. Многие люди не хотят работать много, они хотят 12 миллионов просмотров».



Фото с сайте enewz.ru

На вопрос «Почему так?» хорошо, на мой взгляд, ответил специалист по мышлению Аркадий Цукер, тренинг которого «Алгоритмы бизнес-мышления» я имел удовольствие недавно посетить.

Картина мира — это мир, который вы (вам) создали, в котором вы живете и работаете. И у каждого своя картина мира, свое мышление (слово «мышление» от мы — слияние, слияние с созданной картинной мира, погружение и врастание в нее).

Если вас назовут «гадом», то в одной картине мира это может быть оскорбление, а в другой — комплимент. Так как «гад», в определенном смысле, может означать «знающий» (вспомним библейское Древо познания и гада, змея-искусителя) «гадость» — «знание», «угадать» — «выбрать одну из гадостей», «догадаться» — «дойти до гадости».

Здесь также вспоминается диалог из фильма «Человек с бульвара Капуцинов»:

— Как вы могли? Как вы могли смотреть эту гадость?

— Гадость, гадость, ну прям-таки жуткая гадость! Если бы вы знали, как я тоскую по вашим фильмам, мистер Фёст! Они ведь и в самом деле могли сделать меня человеком! Но истина, мистер Фёст, заключается в том, что в нашей стране только деньги могут сделать джентльмена человеком. А фильмы мистера Секонда приносят мне деньги!

— Мистер МакКью, я всегда подозревал, что бизнесмен убьет в вас зрителя.

Так что тот ролик с 12 миллионами просмотров — это гадость Максим, жуткая гадость, но это чья-то картина мира…



Максим Батырев. Фото с сайта geometria.org.ua

Осознанная и неосознанная трансформация человека происходит ежедневно. Неосознанно нас меняет социум, среда, в которой мы находимся каждый день. Что касается осознанной трансформации, то с этим все гораздо сложнее. Дело осложняется нарастающим информационным шумом.

Уловить суть в этом шуме, не запутаться, не оказаться в «информационном коконе», который сплетут вокруг вас умелые маркетологи и пиарщики — этот кокон может быть любого цвета и размера, но это точно не то, что подойдет именно вам. Уметь работать с собственным мышлением, управлять своей картиной мира — в этом задача прогрессивного, думающего человека.

Да, если раньше умение управлять своими эмоциями считалось вершиной развития личности, то сейчас, в XXI веке, когда скорость изменений и объем информации вокруг нас растут по экспоненте, речь идет о более высоком уровне — управлении мышлением.

Вы когда-нибудь пробовали выйти за пределы своей картины мира, «примерить» на себя чье-то другое мышление? Интересно, что Аркадий Цукер коллекционирует различные модели мышления — воссоздавая их по книгам и другой доступной информации. У него в коллекции более тысячи различных моделей, в том числе он разобрал алгоритмы мышления гениальных предпринимателей Стива Джобса, Уолта Диснея, Сергея Брина, Джека Ма и многих других и применяет эти модели во время стратегических сессий в компаниях. Давайте попробуем посмотреть на проблемы нашего бизнеса с точки зрения Стива Джобса или Уолта Диснея или философа Аристотеля — а почему бы и нет?



Коллаж с сайта webfounds.com

К слову, любопытно, что мышление может быть разных типов: аналитическим (ищет причины нынешних явлений в прошлом), исследовательским (ориентируется на задачи здесь и сейчас), моделирующим (направлено в будущее). Для Стива Джобса, по мнению Аркадия Цукера, была присуща исследовательская модель мышления, ориентация на здесь и сейчас. Вселенная, по Джобсу, говорит с вами, только вы ее не слышите, потому что живете либо прошлым, либо будущим…

Многие сейчас могут задать мне вопрос в одесском стиле: «Уважаемый, что вы мне делаете беременную голову?» :), и в своей собственной картине мира будут абсолютно правы.

Мы часто «сталкиваемся» друг с другом своими картинами мира. Замыкаемся в собственных коридорах мышления вместо того, чтобы расширять их, примеряя разные картины мира.



Аркадий Цукер. Фото: probusiness.io

Хорошую иллюстрацию коридоров мышления можно найти в известном тексте «Охота на слона»:

«Математики охотятся на слонов, двигаясь по Африке, отвергая все, что не слон, и ловя одного из того, что осталось.

Опытные математики докажут существование хотя бы одного теоретического слона и затем оставят обнаружение и поимку фактического слона как задание для своих аспирантов.

Программисты охотятся на слонов по алгоритму:

Поехать в Африку.

Начать с мыса Доброй Надежды.

Постепенно двигаться к северу, пересекая континент поочередно с востока на запад и с запада на восток.

В течение каждого похода:

а) ловить каждое замеченное животное;

б) сравнивать каждое пойманное животное с известным слоном;

в) остановиться, когда обнаружено совпадение.

Опытные программисты изменяют алгоритм, размещая слона в Каире, чтобы гарантировать, что алгоритм закончится.

Экономисты не охотятся на слонов, но полагают, что, если слоны достаточно мотивированы денежным вознаграждением, они будут охотиться на себя сами.

Маркетологи ловят первое попавшееся серое животное в установленный период времени и называют это слоном.

Опытные маркетологи при этом добавляют, что имеется небольшая вероятность того, что пойманное животное является мышью.

Адвокаты могут позволить охоте на слона затянуться на несколько лет, а опытные адвокаты могут умножить этот срок вдвое.

Консультанты не охотятся на слонов; многие из них вообще никогда не охотились, но их можно нанять с почасовой оплатой, чтобы они давали советы тем, кто охотится.

Опытные консультанты могут так же рассчитать корреляцию размера шляпы и цвета пули к эффективности конкретных стратегий охоты на слона, при условии, что кто-нибудь идентифицирует слонов.

Продавцы не охотятся на слонов, но проводят свое время, продавая этих милых животных, поставленных им за два дня до открытия сезона охоты на слонов.

Опытные продавцы отгружают первое, что поймают, и выписывают счет на слона».

Как вам такие картины мира? :) Что будет если объединить математиков и продавцов, экономистов и адвокатов. И самый важный вопрос: а был ли слон? :)

Химия — это наука, статистика — это наука. Мышление — это свет в конце тоннеля, возможность путешествовать между мирами, картинами мира. От того, насколько правильный инструментарий вам удастся использовать зависит «поимка слона» и цена вашего успеха.

На эту тему можно рассуждать достаточно долго. Но хотелось бы приостановить данный процесс классическим примером перехода в новую картину мира — сценой бракоразводного процесса Барона Мюнхгаузена из одноименного фильма:



Кадр из кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен»

— Объясните суду — почему 20 лет все было хорошо, и вдруг такая трагедия?

— Извините, господин судья, двадцать лет длилась трагедия и только теперь все должно быть хорошо!