В Колорадо ураган разрушал постройки и поднимал в воздух биотуалеты: ветер чуть не унёс ребёнка

Новости США. В американском штате Колорадо поднялся сильный ураган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Природная стихия сносила людей с ног и разрушала постройки. Некоторые просто ложились на землю, поскольку укрыться было негде.

В одном из городов сильный ветер поднял в воздух биотуалеты. Стоит отметить, что происшествие могло закончиться трагедией: ветер чуть не унес ребенка, однако его успели спасти родители.