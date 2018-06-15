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В Колорадо ураган разрушал постройки и поднимал в воздух биотуалеты: ветер чуть не унёс ребёнка
Новости США. В американском штате Колорадо поднялся сильный ураган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Природная стихия сносила людей с ног и разрушала постройки. Некоторые просто ложились на землю, поскольку укрыться было негде.
В одном из городов сильный ветер поднял в воздух биотуалеты. Стоит отметить, что происшествие могло закончиться трагедией: ветер чуть не унес ребенка, однако его успели спасти родители.
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Новости США. В американском штате Колорадо поднялся сильный ураган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Природная стихия сносила людей с ног и разрушала...
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