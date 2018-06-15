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Самая большая в мире коллекция, посвящённая Беларуси. Экспозиция памяти Тадеуша Костюшко открылась в Вилейке
Новости Беларуси. Уникальная коллекция почтовых открыток, печатных материалов и артефактов конца XIX-начала XX веков. В Вилейке открылась экспозиция, посвященная Тадеушу Костюшко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Систематизировал жизненный путь всемирно известного белоруса Владимир Лиходедов. В стенах творческой мастерской коллекционер собрал сотни отметок памяти, а также личные вещи политического и военного деятеля. Нашлось в творческом пространстве место и для точной копии комнаты Костюшко.
Владимир Лиходедов, коллекционер, лауреат премии Президента Беларуси «За духовное возрождение»:
У меня самая большая коллекция в мире оригинальных открыток, посвященных Беларуси. Какая-то часть из них посвящена Костюшко. Всё это собиралось всю жизнь. Здесь представлены только оригиналы, здесь нет копий, как в других музеях.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
На самом деле, нам надо такими путями идти и наконец-то возвращать, причем очень активно и сильно, имена сынов нашей белорусской земли.
Кроме того, гости творческой мастерской Лиходедова могут увидеть уникальное печатное оборудование и своими руками сделать оттиск по старинной технологии.
В рамках проекта «В поисках утраченного» белорусские историки и искусствоведы планируют создать в Вилейке культурно-просветительский центр. Осталось лишь заручиться поддержкой спонсоров.
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Самая большая в мире коллекция, посвящённая Беларуси. Экспозиция памяти Тадеуша Костюшко открылась в Вилейке
Новости Беларуси. Уникальная коллекция почтовых открыток, печатных материалов и артефактов конца XIX-начала XX веков. В Вилейке открылась экспозиция, посвященная...
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