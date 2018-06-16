Вратарь сборной Исландии признался, о чем думал перед тем, как отразить пенальти от Месси

Вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон, отразивший пенальти от Лионеля Месси в поединке с Аргентиной , прокомментировал итог стартового поединка своей команды на чемпионате мира в России.



Фото: twitter.com/Squawka

— Для меня невероятно стать лучшим игроком своей команды в первом матче на чемпионате мира. Еще и отбить пенальти. Это великий и важный момент для всех нас, потому что спасение этого пенальти увеличивает наши шансы на выход из группы.

Конечно, я работал над пенальти дома. Сложно предсказать, как все обернется в игре, но сегодня все сложилось. Я пытался представить, что будет думать Месси, исполняя пенальти. Я смотрел его прошлые попытки исполнения пенальти и знал, как он это делает.

Фото: twitter.com/UEFAcom_ru

Радость после ничьей? Для нас это великая ничья, мы еще в прошлый раз поняли, как важно сразу начать набирать очки. Мы играли против одной из лучших команд мира, против лучших игроков мира. Мы так же радовались ничьей с Португалией, — передает слова Халльдоурссона корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.