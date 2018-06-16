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Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

16.06.2018 — Разное | Полымя  
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Агрогородок Красное в субботу принимал театрализованное представление «Ночь с Баламутнем».

Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

На празднике можно было попробовать душистой наваристой ухи

Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

 

и запеченной рыбы.Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

Ресторан «На крючке» предлагал разнообразные рыбные блюда и зелень.

Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

Местные ремесленники предлагали свою продукцию.

Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

Для гостей праздника выступали артисты из Ивьевского района.

Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

Состязания по рыбной ловле определили самого удачливого рыбака.

Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

Потом рыбу чистили и готовили.

Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

Рыбы хватило всем.

Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

Состязания по перетягиванию каната вызвали шквал эмоций.

Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

Свою силу продемонстрировали и тяжелоатлеты.

Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

Были и активные танцы.

Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

Инна ЛЕЙКО.

Фото автора.

 
 
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Агрогородок Красное в субботу принимал театрализованное представление «Ночь с Баламутнем». На празднике можно было попробовать душистой наваристой ухи   и
 
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