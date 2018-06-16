Горячий фоторепортаж. В Красном здорово побаламутили

Агрогородок Красное в субботу принимал театрализованное представление «Ночь с Баламутнем».
На празднике можно было попробовать душистой наваристой ухи
и запеченной рыбы.
Ресторан «На крючке» предлагал разнообразные рыбные блюда и зелень.
Местные ремесленники предлагали свою продукцию.
Для гостей праздника выступали артисты из Ивьевского района.
Состязания по рыбной ловле определили самого удачливого рыбака.
Потом рыбу чистили и готовили.
Рыбы хватило всем.
Состязания по перетягиванию каната вызвали шквал эмоций.
Свою силу продемонстрировали и тяжелоатлеты.
Были и активные танцы.
Инна ЛЕЙКО.
Фото автора.